Katy Perry e Orlando Bloom saltam de helicóptero sem paraquedas

O casal Katy Perry e Orlando Bloom pulou de um helicóptero em direção ao mar sem usar paraquedas. Os registros do momento foram publicados no perfil do Instagram da cantora, na segunda-feira (12).

Na legenda, ela escreveu: "Como as estrelas estão no céu, você e eu nos encontraremos em cada vida".

Nos comentários, os seguidores dos artistas ficaram chocados com a experiência. “Gente, vocês têm uma filha para criar. Pelo amor de Deus”, brincou uma pessoa. “Meta de vida é ficar milionário para pular de helicóptero no mar”, disse outra pessoa.

Katy Perry e o ator Orlando Bloom estão juntos desde 2016 e são pais de Daisy Dove, que nasceu há quatro anos.

Katy também se apresenta no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no dia 20 de setembro, data em que lança também seu novo disco, "143".