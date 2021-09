Influenciadora Kamila Simioni é detida após acusação de ex-funcionária

A empresária e influenciadora digital Kamila Simioni, de 35 anos, foi detida em Belo Horizonte na terça-feira (28) após denúncia de agressão feita por uma ex-funcionária. Ouvida na delegacia, ela foi liberada ainda na mesma data.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, procurada pela portal UOL, a ocorrência de lesão corporal foi confirmada e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi emitido.

Relato no Instagram de Kamila Simioni

Nas redes sociais, nos stories do Instagram, ainda durante a noite de terça (28), Kamila mostrou que estava na delegacia e ainda falou sobre o assunto por meio de vídeos.

"Tenta de novo, tá, meu amor? Continue tentando. Todo dia sai um bobo de casa, e esse bobo não sou eu. [...] Falar, até papagaio fala, provar é difícil. Enquanto você tiver dinheiro, sempre terão aqueles urubus, que não gostam de trabalhar, querendo tomar o que você conquistou", disse a influenciadora.

Também empresária, Kamila acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram, além de ser dona das marcas Kamila Simioni Shoes e Kamila Simioni for Woman. "Vai trabalhar, mulher! Vai trabalhar que Deus vai te abençoar", completou ainda no Instagram.