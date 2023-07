Influenciadora e atriz detalha tentativa de assalto na casa do namorado: ‘entrei em desespero’

A influenciadora digital e atriz Myrella Victória, que atuou na novela “Topíssima”, da Record, em 2019, contou nos Stories que passou por momentos de pânico após criminosos invadirem a casa do namorado dela, Lucas Augusto, em uma tentativa de assalto. O caso aconteceu em Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro.

A jovem, de 17 anos, que tem mais de 260 mil seguidores no Instagram, explicou que os criminosos foram atrás de dinheiro e joias, e reforçou que ninguém se feriu.

“Oi, gente! Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Graças a Deus, deixando bem claro, que está tudo bem, ninguém se feriu. A gente estava lá na casa e eu estava dormindo, meu namorado estava dormindo, todo mundo estava dormindo, menos o pai do meu namorado. Eu estava no quarto do meu namorado e acordaram ele com um tapa na cara”, iniciou ela.

“Meu namorado me acordou e falou que a casa estava sendo assaltada. Nessa hora eu já entrei em desespero e não sabia o que fazer porque eu olhei para o lado e o bandido estava mandando eu calar a boca, sendo que eu não tinha falado nada. E aí eles levaram a gente para o closet... Desculpa, é que eu estou um pouco nervosa ainda. Isso foi das 2h30 às 5 da manhã. Eles estavam perguntando: 'cadê o dinheiro?' E a gente falava: 'não tem dinheiro'. Na hora que passei para ir para o closet, o cara estava com uma arma na cabeça do pai do meu namorado”, continuou Myrella.

A influenciadora ainda explicou que o irmão da mãe de Lucas conseguiu ligar para a polícia para avisar sobre a tentativa de assalto. “O irmão dela ligou para a polícia. O bandido fez o Lucas de refém para ir até o quarto para pegar o PS4 dele, com alicate na mão falando que ia cortar o dedo dele. Foi horrível. Quando o policial chegou fez tanto barulho deles indo embora... Só deu tempo de a gente pegar as coisas e se trancar no banheiro. Eles não conseguiram levar nada, deixaram as mochilas. Tinham pegado semijoias, as alianças dos pais e cordões. Graças a Deus está todo mundo bem e é isso. Só queria explicar que está tudo bem. Eles não levaram nada. Não consigo contar detalhado porque estou muito nervosa”.

Lucas também se pronunciou nas redes sociais sobre o ocorrido, e explicou que todos estão bem. “Para quem está preocupado comigo e com a minha família, estamos bem. Graças a Deus não aconteceu nada pior. Fiquem tranquilos, já estamos em segurança”.

Mensagens

Myrella ainda agradeceu, nesta segunda-feira (24), as mensagens de carinho que tem recebido. “Estou passando aqui para agradecer por tudo que vocês estão fazendo por mim e por cada mensagem! Vocês são incríveis e sou muito grata por ter cada um de vocês na minha vida. Amo todos vocês”, escreveu.