Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (25)

A presença da Lua em Escorpião faz com que fiquemos mais propensos a agir de forma impulsiva e possessiva.

Vênus e Mercúrio estão se aproximando no céu, enquanto formam uma tensa quadratura com Netuno, o que dá força para as energias mais baixas da Escorpião.

Essa conjuntura astrológica evidencia as inseguranças, o que faz com que todos fiquemos mais sensíveis. Quando nos sentimos vulneráveis, o instinto natural é reagir de forma agressiva, para nos proteger.

Por mais que a mente humana já esteja muito bem desenvolvida, ainda temos controle de uma pequena porção dela.

Por isso, muitas vezes agimos de forma incompreensível, quando não conseguimos controlar nossos pensamentos de forma consciente e racional.

Esse aspecto que se forma entre a Vênus e Netuno nesse momento dá força ao inconsciente, gerando atitudes instintivas.

Por mais que essas possam ser prejudiciais no momento em que acontece, elas também têm potencial para ser grande fonte de autoconhecimento.

Quando você identifica os gatilhos que disparam comportamentos ‘incontroláveis’, torna-se possível compreender o que os causa e como os impedir.

CONFIRA O SEU SIGNO DE HOJE (25/5)

Áries

Os arianos, que têm uma personalidade forte, decidida e impetuosa, são um dos principais afetados pela dominação dos instintos. Por isso, no zodíaco, Áries é associado ao Deus da Guerra, que se relaciona com tudo aquilo que fazemos para viver e conquistar nosso espaço. É necessário ter cuidado com esses impulsos hoje.

Touro

Os taurinos são regidos por Vênus e, por isso, são diretamente afetados pela quadratura que esse astro está fazendo com Netuno. Sendo possível, é indicado ter um dia mais reservado, em que você consiga refletir sozinho sobre os pensamentos que estão vindo à tona, para que eles não interfiram na forma como você trata outras pessoas.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos são regidos por Mercúrio, que está caminhando lado a lado com Vênus no seu signo. Essa aproximação faz com que sua razão seja afetada pelos seus sentimentos, e você tende a compreender as coisas de forma distorcida. Tente evitar assuntos delicados, para não gerar desentendimentos.

Câncer

Os nativos de Câncer são regidos pela Lua, que está formando um sextil com Plutão hoje. Esse último astro se relaciona com tudo aquilo que é inconsciente, trazendo à tona percepções importantes sobre você mesmo. Dê atenção à sua intuição, mesmo que seja difícil encarar o que você está sentindo.

Leão

O sextil que está se formando entre a Lua e Plutão nesse momento pode trazer à tona sentimentos antigos. Mesmo que seja difícil encarar essas memórias, é importante dar atenção a elas. No processo de superação, precisamos encarar abertamente aquilo que nos causa dor além de estar disposto a perdoar.

Virgem

Com a aproximação entre seu planeta regente, Mercúrio, e Vênus, você tende a agir de forma impulsiva. Os nativos de Virgem são considerados pessoas ‘insensíveis’ porque são acostumados a reprimir suas emoções. Quando elas estão amplificadas, você precisa acolhê-las para que elas não te dominem.

Libra

Os nativos de Libra são regidos por Vênus, que está formando uma quadratura tensa com Netuno hoje. Esse aspecto indica desafios principalmente em sua vida afetiva, evidenciando desilusão amorosa. Tenha cuidado para não ser ingênuo demais com as pessoas que se relaciona. Escute a sua intuição.

Escorpião

O aspecto tenso que está se formando entre Vênus e Netuno nesse momento evidencia a tendência de encontrar prazer em algo que não seja saudável para você. Por mais que seja importante ter válvulas de escape para desestressar, é importante lembrar que os problemas não vão embora quando você os ignora.

Sagitário

Os nativos de Sagitário costumam não lidar bem com os sentimentos que vêm à tona nesse momento. O sextil que está se formando entre a Lua e Plutão abre o canal inconsciente, fazendo com que você enxergue as situações que está vivendo por outro ponto de vista. Não ignore o que sua intuição está te mostrando.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio se sentem inseguros nesse momento em que a Lua está formando um sextil com Plutão. Como o seu bem estar psicológico depende da estabilidade emocional (e financeira), você precisa encarar esses questionamentos que vêm à tona, para que seus sentimentos não culminem em atitudes impulsivas.

Aquário

O sextil que está se formando entre a Lua e Plutão hoje faz com que o radicalismo afete seus pensamentos. Esse aspecto indica desafios em sua vida pessoal, caso você deixe que seus sentimentos guiem suas escolhas nesse momento. Tenha cuidado para não reagir de forma desproporcional ao problema.

Peixes

Os nativos de Peixes são regidos por Netuno, que está formando uma quadratura com Vênus hoje. É necessário ter cuidado para não tomar decisões sem refletir sobre as consequências. Apesar disso, você deve dar atenção à sua intuição nesse momento. Reflita verdadeiramente sobre o que você está sentindo.

