Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (24)

Hoje a Lua está transitando pelos primeiros graus de Escorpião, o que aflora nossas emoções e aguça a percepção, tornando possível perceber com mais clareza aquilo que não é óbvio para outras pessoas.

O desafio desse posicionamento se relaciona com o desequilíbrio psicológico que pode ser causado por essa amplificação dos sentimentos.

Quando isso é somado ao ângulo que o Sol em Gêmeos está fazendo com Júpiter em Peixes nesse momento, nosso lado mais extravagante se torna evidente.

Com as emoções mais evidentes, fazemos o que está ao nosso alcance para evitar sentimentos negativos. Tudo aquilo que proporciona prazer é buscado de forma impulsiva, de acordo com o ponto fraco de cada um.

Sendo assim, é preciso ter cuidado com todos os tipos de excesso: gula, luxúria, ambição, vitimização e prepotência.

Além disso, o aspecto tenso que está se formando entre Marte em Câncer e Netuno em Peixes desperta ideias contraditórias. Não tome decisões com base em pensamentos momentâneos.

CONFIRA O SEU SIGNO DE HOJE (24/5)

Áries

Os nativos de Áries são regidos por Marte, que está formando uma quadratura com Netuno. Você quer exigir satisfações das outras pessoas, mas quando precisa prestar contas para alguém, sente-se sufocado. Tenha cuidado para não reagir de forma desmedida quando sentir que a sua liberdade está em perigo.

Touro

Toda a conjuntura astrológica atual está voltando a sua atenção aos seus próprios sentimentos. Eles estão amplificados exatamente para que você perceba a necessidade de refletir sobre os conflitos que estão acontecendo em sua vida. Para haver mudanças efetivas, é preciso começar por você.

Gêmeos

O Sol está posicionado no seu signo e forma um tenso aspecto com Júpiter. Você se sente autoconfiante e animado, mas, por esse motivo, pode tomar atitudes baseadas em uma noção narcisista. Saiba que você não pode (e não precisa) fazer tudo sozinho, deixe o orgulho de lado para compartilhar a vida com quem ama.

Câncer

Toda a conjuntura astrológica atual te faz olhar para si mesmo e seus sentimentos, queira você ou não. Essa hipersensibilidade gera chateações com mais facilidade, porque você se ofende com ou sem provocação. Saiba diferenciar os conflitos que merecem o seu gasto de energia e aqueles que podem ser relevados.

Leão

A confiança excessiva em suas próprias habilidades faz com que você tome atitudes egoístas, que magoam as pessoas ao seu redor. É extremamente necessário saber reconhecer o seu valor, mas é igualmente preciso compreender seus limites e saber que existem pessoas dispostas a te ajudar.

Virgem

Nesse momento, é importante sair da sua zona de conforto e questionar se aquilo que você está apontando no outro não se trata de um defeito seu. Somos como espelhos, apenas percebemos em outra pessoa aquilo que também possuímos interiormente. A dificuldade está em admitir isso, para então conseguir evoluir.

Libra

Os librianos são indecisos por natureza e, por isso, a oposição que a Lua está fazendo com o Sol te deixa incomodado. Esse aspecto desperta pensamentos contraditórios e obstinados. Ao mesmo tempo que você está confuso acerca dos seus sentimentos, se sente impulsionado para fazer algo que te traga alívio. Tenha cuidado.

Escorpião

Os escorpianos se sentem mais confiantes quando a Lua se encontra no seu signo, além de despertar sua energia sexual. Por outro lado, os outros aspectos que estão se formando no céu hoje podem fazer com que você se sinta confuso e irritado. Tenha cuidado para não descontar isso nas pessoas ao seu redor.

Sagitário

A intensidade escorpiana, despertada pelo posicionamento da Lua, faz com que você perceba sua energia sexual de forma mais explícita. Apesar de sentir mais necessidade de se conectar com o outro, você também pode se irritar facilmente com qualquer comportamento de quem convive com você. Seja maleável para evitar conflitos.

Capricórnio

A Lua, que está em Escorpião, se encontra a 180° do Sol. Essa angulação representa uma tensão entre esses dois astros, que te faz agir de forma contraditória e obstinada. Tenha cuidado nos negócios, porque você tende a não escutar conselhos e acabar se envolvendo em investimentos que lhe trarão prejuízos.

Aquário

O posicionamento da Lua em Escorpião desperta a necessidade de se conectar com sua espiritualidade. Nesse momento delicado de isolamento social, você tende a dar ouvidos para a razão, deixando sua fé de lado. Para passar com isso de forma mais serena, você precisa se ancorar em algo que te dê esperança.

Peixes

Toda a conjuntura astrológica atual faz com que você fique confuso e inseguro. A compreensão dos seus próprios sentimentos te ajuda a controlá-los melhor, mas é importante compreender que, nem sempre, você será capaz de entender tudo que se passa internamente. Seja paciente consigo mesmo.

