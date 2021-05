Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (6/5)

Hoje a Lua continua em Peixes, nos deixando mais sensíveis e intuitivos. Caso você esteja sentindo algum incômodo interno, dê ouvidos a si mesmo, porque as energias despertadas por esse signo são relacionadas a introspecção, nos convidando a adentrar no processo de autoconhecimento.

Além disso, a Lua está formando uma conjunção com Netuno (planeta regente de Peixes), o que amplifica essa necessidade de se entender, para conseguir lidar melhor com as suas próprias emoções.

Apesar de não controlar o que sentimos, nós podemos ter certo domínio sobre a forma como iremos reagir. Contudo, para isso, é necessário estar aberto para identificar seus gatilhos, ou seja, as situações ou pessoas que tocam nos lugares mais sensíveis da sua mente e despertam atitudes impensadas (que são um tipo de reação inconsciente, que podem ser consideradas um “mecanismo de defesa” que é ativado quando nos sentimentos vulneráveis).

Essa percepção não é agradável, porque nos leva a encarar traumas e traços da personalidade que não queremos admitir para nós mesmos, mas, a partir disso, é possível ter mais autoconfiança e autocontrole.

Veja o seu signo de hoje (6/5)

Áries

O encontro que acontece entre a Lua e Netuno hoje te convida a se dedicar a sua vida espiritual. Nesse contexto que estamos vivendo, é necessário encontrar pontos de ancoragem, e a sua fé é essencial para manter o ânimo durante o isolamento social. Busque esclarecer as questões que dificultam essa conexão.

Touro

Além de estar próxima de Netuno, a Lua também está formando um sextil com Plutão hoje. Esse planeta iniciou o movimento retrógrado na semana passada e está te convidando a encarar os traços da personalidade que te desafiam a ser quem você deseja, e é importante que você não fuja desse processo.

Gêmeos

Os geminianos são caracterizados por sua versatilidade e raciocínio rápido, mas essas mesmas características também podem ser desafiadoras, porque conferem certa inconstância emocional. Por isso, o contexto astrológico atual te convida a compreender melhor seus sentimentos, para ter mais estabilidade e equilíbrio.

Câncer

Hoje é um bom dia para cuidar do seu lar, porque, para os nativos de Câncer, organizar a sua casa também quer dizer ordenar seus sentimentos. Tire um tempo para cuidar de si mesmo e das pessoas ao seu redor, para que você possa se conectar verdadeiramente com sua família e com sua essência.

Leão

Os leoninos podem ficar irritados com as sensações que vêm à tona nesse momento, e você deve ter muito cuidado para não descontar isso nas pessoas que estão ao seu redor. Uma dica que lhe ajuda a passar por esse momento é conversar com alguém de confiança sobre o que você está sentindo.

Virgem

Virgem é o oposto complementar de Peixes, o que significa que as energias piscianas são exatamente as que você tem mais dificuldade em integrar, e sua tendência é calar todos os sentimentos que estão surgindo. Contudo, é necessário acolher suas emoções para que elas não lhe pareçam tão estranhas ou 'amedrontadoras'.

Libra

O autoconhecimento é algo muito importante para que os nativos de Libra aprendam a tomar decisões assertivas. Você tende a ponderar demais e sentir-se confuso sobre o caminho certo a se tomar. Muitas vezes, precisamos apenas ouvir a nós mesmos e o posicionamento da Lua em Peixes facilita esse processo.

Escorpião

A intensidade emocional pode fazer com que você se sinta muito incomodado sobre algo, especialmente em se tratando de suas relações afetivas, e queira tomar decisões para mudar isso. Porém, apesar de ser um ótimo momento para reflexão, você deve ter cuidado para não decidir algo com base em sentimentos momentâneos.

Sagitário

A sensibilidade e a introspecção não são um ponto forte dos sagitarianos, que são agitados e extrovertidos, o que acaba fazendo com que não olhem para dentro de si mesmos. O posicionamento da Lua em Peixes te convida a sair do modo automático para compreender-se melhor, o que ajuda a resolver conflitos em suas relações.

Capricórnio

Hoje você está propenso a se sentir confuso, dividido entre a sensibilidade conferida pelo posicionamento da Lua em Peixes e a racionalidade (e também impaciência) que está amplificada pela quadratura que o Sol está formando com Saturno, seu planeta regente. A dica de hoje é praticar a introspecção e evitar conflitos.

Aquário

Para os nativos de Aquário, que apreciam a praticidade e a racionalidade, o posicionamento da Lua em Peixes pode fazer com que você se sinta irritado, por não conseguir conter suas emoções, como lhe é de costume. Porém, isso acontece exatamente para que você perceba que não tem dado a atenção devida para o seu eu interior.

Peixes

Após dias intensos, em que você se sentiu mais irritado e crítico do que lhe é normal, o ingresso da Lua no seu signo faz com que você se sinta melhor emocionalmente, conseguindo se atentar sobre o que está sentindo de forma mais serena. Esse é um bom momento para dialogar e conciliar desentendimentos.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.