Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (9/6)

O domingo pode ser de contenção. Aquele clima leve e descontraído de um Sol em Gêmeos é substituído pelas exigências de Saturno. O Sol quadra Saturno e te chama para a responsabilidade. Sinto que hoje você vai ter que renunciar os passeios e prazeres. O segredo é manter a disciplina. No fim do dia, a Lua chega no signo de Leão e vai interagir de forma positiva com Júpiter. Eu sei que o cansaço emocional ás vezes toma de conta, mas para Júpiter a saída é a Fé.

Áries

Você está iniciando uma nova jornada emocional e espiritual. Confie no processo e permita-se explorar sem medo do desconhecido. Cada passo que você dá é uma oportunidade de aprendizado e crescimento.

Touro

Traga uma energia positiva para suas amizades. Seja otimista e alegre, ajudando a criar um ambiente de convivência agradável e inspirador. Abra seu coração para novas amizades e experiências. Esteja receptivo a conhecer novas pessoas.

Gêmeos

Busque oportunidades que realmente mexam com seu coração. Encontre um caminho profissional que alinhe com seus interesses e paixões, onde você possa se sentir realizado emocionalmente. Mesmo com desafios, este é um momento propício para explorar novas ideias e projetos.

Câncer

Você vai se deparar com alguns limites, especialmente aqueles no campo do saber. Confie em sua intuição e sentimentos ao tomar decisões. Esteja preparado para mudanças e transições emocionais, pois essas mudanças podem trazer novas oportunidades para crescimento emocional, intelectual e espiritual.

Leão

Dê forma a sua sensibilidade e emoções. Se você se sente atraído por alguma atividade artística, que tal expandir seus talentos? Tenho certeza que criar ou se expressar artisticamente vai te fazer muito bem nesse momento de muitas transformações.

Virgem

O relacionamento te ajuda a dar forma as suas emoções, virginiano(a). Chegou a hora de colocar em prática os seus desejos. Não tente agradar o outro, foque em você e reestabeleça a noção de sua individualidade.

Libra

Hoje você vai se sentir com a energia mais baixa. Embora seja importante ser emocionalmente consciente, também é crucial equilibrar suas emoções com a a razão. Tente poupar suas energias hoje.

Escorpião

Você sabe que não precisa mais de aprovação do outro, escorpiano(a). Chegou a hora de se livrar de todas as memórias do passado que te impedem de seguir ou ofuscam a sua percepção da realidade.

Sagitário

Pode ser que hoje você tenha algumas obrigações familiares, Sinto que seus desejos podem até ser sacrificados e você pode ser surpreendido por um trabalho ou compromisso de esfera privada.

Capricórnio

Você vem passando por uns desafios na comunicação e nos seus relacionamentos próximos. Tente não criar pontes e não seja tão rígido. Está tudo bem mostrar seus próprios desafios e inseguranças. Tudo que você precisa é criar um ambiente de comunicação mais autêntico e honesto.

Aquário

Esteja aberto a novas experiências emocionais e a explorar seus sentimentos mais profundamente. Seja receptivo às novidades que o amor pode trazer. Sinto que você ainda está preso as emoções do passado. Evite deixar que experiências passadas influenciem seu relacionamento atual.

Peixes

Mesmo sob um céu frio e exigente, encontre momentos de leveza e fluidez. Tente buscar uma forma de expressar suas belezas, especialmente aquelas belezas que vem de dentro, e suas emoções.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.