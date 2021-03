Horóscopo de Aquário hoje, 12 de março de 2021

A Lua está em Peixes desde ontem e hoje se aproxima de Vênus, o planeta que rege as relações. O encontro entre esses astros é benéfico para que fiquemos mais sensíveis e complacentes, facilitando a resolução de problemas com pessoas amadas. Esse aspecto também é positivo para a vida profissional, pois nos deixa mais simpáticos, cuidadosos e imaginativos, o que pode ser aproveitado para apresentar novas ideias de forma convincente ou para considerar novos caminhos que te farão sentir mais próximo dos seus sonhos.

Se você ainda não consegue vislumbrar de maneira clara o seu propósito de vida, esse é um ótimo momento para refletir sobre isso, colocar suas ideias no papel, pensar no que te motiva e te faz sentir inspirado. Por outro lado, as fortes energias piscianas que estão nos influenciando também podem gerar vitimização e preguiça e devemos estar atentos para não sermos tomados por isso, além de analisar se estamos fugindo de desafios que não vão ser resolvidos sem ação e buscando conforto em maus hábitos.

AQUÁRIO

Os aquarianos se sentem importunados pela sensibilidade extrema que emerge pela presença de vários astros em Peixes. Não ceda às tendências escapistas e seja corajoso para acolher seus sentimentos de forma verdadeira, pois isso é essencial para o seu processo de autoconhecimento! Assim, você conseguirá lidar cada vez melhor com suas emoções".

