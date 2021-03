Horóscopo de Aquário hoje, 11 de março de 2021

Hoje a Lua fica fora de curso até às 11:44, o que configura um período em que ficamos mais cansados e distraídos, dificultando a execução mesmo das tarefas mais simples, além de aumentar as chances de contratempos, atrasos e confusões. Sabendo disso, procure deixar os compromissos e afazeres mais trabalhosos para a parte da tarde, para que eles fluam com mais facilidade; mas, se não for possível, tenha paciência e acorde mais cedo para conseguir lidar com os possíveis imprevistos com mais tempo.

Após esse horário a Lua entra em Peixes, onde o Sol está caminhando lado a lado com Netuno desde ontem e isso pode nos fazer sentir sobrecarregados e emotivos, nos desafiando a encarar nossos problemas com mais leveza. Por isso, mentalize durante o dia o mantra: 'entrego, confio, aceito e agradeço' e tente internalizar essas palavras verdadeiramente, procurando ancorar-se em sua fé (seja ela no Universo, em Deus, no destino...).

AQUÁRIO

Hoje você se sente mais sensível e, por isso, é importante que tome cuidado para não gastar energia com situações que não merecem seu envolvimento emocional. Seja tolerante consigo mesmo e busque fazer alguma atividade que te propicie relaxamento e te ajude a escutar a si mesmo.

