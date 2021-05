Gil do Vigor e Neymar se reúnem em restaurante de São Paulo e recebem críticas na Internet

O ex-BBB Gilberto, chamado de 'Gil do Vigor', e o jogador Neymar Jr. foram clicados na noite de segunda-feira (24) em um jantar em São Paulo junto de um grupo de famosos. Os dois receberam críticas na Internet por possível aglomeração no local.

O grupo que se reuniu no restaurante Paris 6 ainda contou com a presença do comediante Tirullipa, o cantor Thiaguinho, Rafael Cunha e as ex-BBBs Munik Nunes e Flayslane. Veja imagens:

Neymar saindo do Paris 6 depois de jantar com Gil do Vigor. pic.twitter.com/qyIFOrLiz1 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 25, 2021

Neymar, inclusive, retornou ao Brasil recentemente, logo após a última rodada do Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain, clube do brasileiro, venceu a partida contra o Brest, mas não conseguiu tirar o Lille da liderança.

Críticas na web

Os fãs de Juliette Freire, vencedora da 21ª edição do Big Brother Brasil, foram os primeiros a citarem o momento envolvendo Gil e Neymar.

Segundo os 'cactos', como são chamados, o economista teria sido exemplo claro de má conduta diante da pandemia vivenciada no Brasil e no mundo.

Além disso, seguidores também relembraram os encontros entre Sarah Andrade, amiga de Gilberto, e a influenciadora Gkay. Para alguns, Juliette estaria se comportando bem ao estar isolada na casa de Anitta.