Especial celebra os 20 anos de 'Nas Garras da Patrulha' na TV Diário nesta segunda-feira (24)

A TV Diário exibe, nesta segunda-feira (24), a edição comemorativa dos 20 anos de história do programa “Nas Garras da Patrulha”. O especial, que contará com a participação dos principais personagens da atração, começa às 19h20 e também será transmitido pelo site da TV Diário.

Após o programa, a partir das 20h10, o clássico elenco participa de uma live inédita no Instagram da TV Diário. Os artistas Cléber Fernandes, Djacir Oliveira e Ery Soares, além do roteirista Cícero Paulo, são os responsáveis por dar a vida à atração.

Legenda: Programa vai ao ar às 19h20, nesta segunda-feira (24) Foto: Luciano Maia

Décadas de história

Inicialmente, o "Nas Garras da Patrulha" ia ao ar na Rádio Verdes Mares AM, em 1987, como uma dramatização bem humorada de notícias policiais, de onde saiu o nome da atração.

Legenda: Live com os personagens acontece após o especial no Instagram da TV Diário Foto: Divulgação

A mudança para as telinhas deu uma nova linha editorial ao programa, que, após 20 anos, segue divertindo o público com as histórias e os causos de personagens em forma de bonecos. A narração com bordões e linguagem tipicamente cearense são o ponto alto do humorístico.

Tom Cavalcante e Wellington Muniz (o Ceará) foram alguns dos nomes responsáveis por solidificar a atração no coração do cearense e do nordestino.

ONDE ASSISTIR AO ESPECIAL?

Especial "Nas Garras da Patrulha"

Data: nesta segunda-feira (24)

Horário: 19h20

Transmissões:

TV Diário

Canal:

• Brasil - Oi TV, canal 129;

• 8 capitais do Nordeste e Belém do Pará - Net, canal 183;

• Ceará - Sinal aberto, canal 22;

• Fortaleza - Net, canal 22; GVT, canal 322.1; Sky HD, canal 323.1; Multiplay HD, canal 522;

Site: tvdiario.verdesmares.com.br