No capítulo desta quinta-feira (1º) da novela 'A Vida da Gente', exibida na Rede Globo a partir das 18h25, Iná vai terminar o namoro com Laudelino.

Resumo de 'A Vida da Gente' de hoje

Manuela comenta com Maria que pretende chamar Rodrigo para administrar o negócio. Vitória convida Olívia para lanchar em sua casa, e Dora fica apreensiva.

Laudelino revela a Iná que não poderá emprestar dinheiro para Maria e Manuela. Manuela leva Júlia para a casa da avó. Dora e Marcos conversam sobre o encontro armado por Vitória.

Jonas resolve entrar em uma academia, e Cris se surpreende. Nanda comenta com Celina que acredita que Lourenço não esteja tão empenhado quanto ela no projeto de ter um filho. Iná termina o namoro com Laudelino.