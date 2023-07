Dylan Sprouse e Barbara Palvin se casam em cerimônia intimista na Hungria

O ator Dylan Sprouse, 30 anos, conhecido por fazer um dos gêmeos da série da Disney "Zack e Cody", casou com a modelo húngara Barbara Palvin, 29 anos. Conforme a revista estadunidense People, a cerimônia foi pequena, sendo realizada em uma igreja na região de Budapeste, na Hungria.

Os atores não se pronunciaram sobre a união. Eles noivaram em setembro de 2022, mas só divulgaram para o público em junho deste ano durante uma entrevista. Segundo eles, não pretendiam falar sobre o noivado.

“Quando algumas pessoas vazaram a informação de que estávamos noivos, nossa equipe de relações públicas disse: 'Ei, vocês deveriam fazer um post sobre isso ou falar com uma revista'. Isso realmente me incomodou porque eu sabia que estávamos construindo uma história. Então, estou muito feliz por termos feito do nosso jeito”, disseram.

Os dois se conheceram em 2017, mas só começaram a namorar em 2018.

Primeiro encontro

Em um vídeo para a Vogue, Palvin e Sprouse compartilharam detalhes do primeiro encontro dos dois, e o primeiro beijo. Eles saíram para comer burrito juntos. "Então você me pediu para te beijar. Foi o nosso primeiro beijo", brincou Sprouse.

Os dois estavam conversando e trocando mensagens há meses, então Palvin disse que precisou dar o primeiro passo: "você vai me beijar ou não?", chegou a perguntar na época.

Legenda: Barbara Palvin e Dylan Sprouse costumam ser discretos no relacionamento deles Foto: Reprodução/Instagram

Conforme a revista People, o casal já tinha revelado que a cerimônia do casamento aconteceria na Hungria, país em que Barbara cresceu.

"Estou animada para mostrar esse meu lado e apresentar minha cultura, os lugares onde cresci e os lugares que frequentei. Sinto que muitas pessoas aprenderão ainda mais sobre mim dessa maneira. Eu sei que não teria como não ter um casamento na Hungria porque meus pais teriam me matado", disse Barbara.