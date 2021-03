Documentário sobre a vida de Chorão, ex-líder da banda Charlie Brown Jr, estreia em 8 de abril

Estreia no próximo dia 8 de abril nos cinemas e plataformas digitais, como o YouTube, o documentário sobre a vida de Chorão, ex-líder da banda Charlie Brown Jr. O vocalista morreu em 2013, vítima de uma overdose, aos 42 anos.

"Chorão: Marginal Alado", ganhou o prêmio de melhor documentário nacional no voto popular da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2019. Dirigido por Felipe Novaes, o curta conta a trajetória de sucesso e polêmicas do artista desde o início da carreira, nos anos 1990.

Veja o trailer do documentário de Chorão

Além de imagens inéditas da vida de Alexandre Magno Abrão, o Chorão, o documentário conta com depoimentos de amigos e familiares como Champignon — colega de banda e também já falecido —, Zeca Baleiro e João Gordo.

A produção estará disponível nas plataformas NOW, Google Play, Apple TV, Vivo Play, Looke e YouTube.

Sinopse

O documentário retrata a vida e a carreira do cantor brasileiro Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr. De depoimentos sobre sua vida pessoal e profissional e imagens de arquivo, o filme acompanha a história de uma das estrelas do rock mais importantes do Brasil. Chorão viveu duas décadas intensas de sucesso nacional e internacional, cheios de momentos polêmicos, até sua morte prematura, por overdose de drogas, em 2013.