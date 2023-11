Cristina Mortágua revela abuso sexual na infância e pede para que filho não chegue perto dela

Após polemizar nas redes sociais ao pedir ajuda por não ter como se sustentar, em 16 de outubro, a ex-modelo Cristina Mortágua 53, tem repercutido na internet por ter feito um desabafo "sincerão", forte e emocionante, direcionado ao filho, Alexandre Mortágua, de 29 anos. Ela revelou que sofreu abuso sexual na infância e pediu ao rapaz que continue distante dela, pois reconhece que foi uma mãe narcisista com ele e não quer repetir comportamentos tóxicos.

A revelação foi feita no dia 7 de novembro, quando a loira fez um story para desejar feliz aniversário ao filho, fruto da relação com o ex-jogador de futebol Edmundo. "Meu filho, não sei mais como falar com você. Piso em ovos. Não quero incomodar. E se você se afastou de mim por me achar mãe narcisista, eu te imploro, por mais que a dor da saudade sangre e desespere como a dor de um parto normal induzido, não se aproxime de mim. A última coisa que quero fazer conscientemente é mal para você".

Em seguida, ela acrescentou: "Repeti padrões, não sabia da existência de todos esses transtornos. Eu te protegi das minhas dores, mas não significa que eu tenha acertado sempre. Se eu soubesse ou fosse orientada por profissionais capacitados, teria ido embora com você para que esse ciclo do abuso não te atingisse".

Abuso sexual

A ex-modelo usou o mesmo vídeo para revelar que sofreu abuso sexual de uma mulher da família durante a infância. "Aprendi a me esquivar, mas hoje entendo por que mesmo depois de casada não suportava que tocassem os meus seios. Até que vi a mesma mulher que me abusou trocar suas fraldas e acariciar os seus mamilos, não pensei duas vezes, bati na mão desse monstro com todas as forças e gritei: 'No meu filho, não, ou você nunca mais vai vê-lo, sumo da sua vida e levo ele'", contou ela.

Em fevereiro deste ano, Cristina havia também se dirigido ao filho, mas dessa vez por preocupação, após ele ter ficado desaparecido por cinco dias. Sem dar grandes explicações, Alexandre reapareceu após o Carnaval e disse apenas que havia sido assaltado durante o período de folia.

Ao falar do desaparecimento do filho, a loira também criticou o ex-jogador de futebol Edmundo. "É impressionante como os patrocinadores apoiam 'atletas' que não têm a menor relação com os filhos, a não ser os pais de redes sociais. Luana Piovani estava certa e foi calada. Até quando vão passar a mão em 'pai publicidade'?", escreveu. Depois, acrescentou: "Carreguei a educação do meu filho com muito orgulho sozinha, mas não sabia que essa falta de apoio paterna na responsabilidade da educação dele e as manipulações financeiras que tem o transtorno narcisista, pudessem me levar ao extremo de uma exaustão mental, é uma depressão que levou quase três anos para começar a melhorar".