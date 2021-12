Creche de Campo Grande faz ensaios fotográficos de pets e viraliza nas redes sociais

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma creche para cachorros tem feito sucesso nas redes sociais ao divulgar ensaios fotográficos dos animais que se hospedam lá. Na última sessão de fotos, eles estavam vestidos de becas, como se fossem formandos. Ao G1, a proprietária do local, Ana Clara Rosa Balbé, 39, disse que a creche funciona como “escolinha de crianças mesmo”.

“Os ‘pais’ deixam os cachorros aqui de manhã e pegam no final do dia. Em todas as datas comemorativas fazemos alguma coisa. Decoramos tudo e fazemos fotos com os cães”, compartilhou a empreendedora, que é formada em direito, mas não atua na área.

Foto: Reprodução

Para o ‘ensaio de formatura’, os pets foram vestidos com becas e chapéus e receberam canudos de diplomação. Receberam até boletim.

Para Balbé, os ensaios são uma forma de a creche se diferenciar das concorrentes. “E como muitas famílias preferem ter apenas filhos caninos hoje em dia, isso conta bastante”, afirmou.

Legenda: Os animais recebem até boletins. Foto: Reprodução

A creche

Em média, 25 cães são levados pelos seus donos diariamente à creche de Balbé. As diárias custam R$ 60, mas o espaço também trabalha com planos mensais a partir de R$ 200.

Foto: Reprodução