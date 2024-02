Chacall, do projeto de rap Sondplay, morre aos 24 anos

Murilo Fontes, o Chacall, faleceu após sofrer uma parada cardíaca, na terça-feira (13). O rapper de 24 anos fazia parte do projeto Sondplay, grupo do Distrito Federal conhecido por misturar os elementos do rap, trap, hip hop e reggaeton.

O falecimento foi confirmado pela produtora do artista, a Só Hits. “Lembraremos dele sempre com a sua alegria contagiante, que sua luz continue a brilhar entre nós, como uma inspiração e exemplo de vida como sempre fez”, manifestou a empresa, em nota nas redes sociais.

Veja também

O cantor e compositor Hungria também lamentou a morte do rapper, que era seu primo e antigo parceiro musical. “Eu estava aqui de longe olhando todo seu esforço com a música e com todos os planos que essa mente guardava! Fomos durante anos uma dupla polêmica e perfeita! Tivemos que seguir por caminhos diferentes, mas cada um levando um grande aprendizado e também o conforto de saber que sempre tínhamos um ao outro”, evidenciou.

Trajetória

Chacall Sondplay tinha 14 anos de carreira e era tido como um dos nomes mais promissores da nova geração do Rap Nacional. O artista foi considerado um dos pioneiros no estilo rap ao buscar levar o hip hop para todas as classes de público. “Viva a Bagaceira” e “Capital do Pecado” são alguns dos seus sucessos.