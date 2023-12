Bruna Surfistinha é investigada por abandono de animais; vídeo mostra cachorra e gatas sem alimento

Após uma cachorra e três gatas serem resgatadas em condições insalubres, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, pelo crime de abandono de animais. Em apartamento que ela aluga em São Paulo, os bichos estavam sem alimento e cercado de fezes e urina.

Os quatro foram encaminhados para ONGs que cuidam de animais. Conforme o g1, um boletim de ocorrência por abuso a animais foi registrado na última quarta-feira (29) pela síndica do condomínio.

As denúncias ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) foram efetuadas após diversos vizinhos reclamarem do cheiro forte de fezes e urina.

A síndica, que não quis ser identificada, detalhou que Bruna alugou o apartamento há seis meses, mas se mudou há aproximadamente vinte dias. Nesse período, as gatas e a cachorra foram deixadas lá, em "total estado de abandono". Bruna só aparecia de modo esporádico para limpar o ambiente e deixar comida.

No entanto, estava ausente há mais de uma semana. Os agentes da 2ª Delegacia da Divisão de Investigações de Infrações contra o Meio Ambiente (DIICMA) fizeram o resgate na quinta-feira (30). A Polícia contou com o apoio das ONGs Lar Promessa Fiel e Perfeitos e Especiais.

Resgate dos animais

Na quinta, a ativista Luisa Mell publicou um vídeo através dos stories do Instagram que teria sido gravado dentro do apartamento de Raquel. Na filmagem, é possível ver urina e fezes dos animais espalhadas pelo chão da residência. Os potes de ração e de água aparecem vazios.

"Eu falei com ela [Bruna] e com a polícia. A polícia entrou no apartamento, retirou os animais e eles foram encaminhados para ONGs. A Bruna diz que a denúncia não é verdadeira, que ela tem ido sim lá. Mas o pessoal do prédio diz que é mentira, que os animais estavam em situação de abandono, conforme mostra o vídeo, que fazia um tempo que ela não aparecia e que ela não está morando mais lá. Vou aguardar o posicionamento dela para postar tudo de uma vez", disse Luisa Mell, em vídeo.