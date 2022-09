Avó de influenciador digital Yarley morre em Fortaleza: 'você virou uma estrela'

O influenciador Yarley Bezerra, conhecido por vídeos com a irmã Rayssa Bezerra, publicou uma série de vídeos nos stories do Instagram falando sobre a morte da avó, no domingo (19). O cearense apareceu chorando pela partida da familiar.

Em vídeos, Yarley lamentou não estar perto dos familiares — atualmente, ele vive em São Paulo. "Me perdoe meu Deus, por não tá com minha mãe". O influenciador também postou fotos da avó seguido das frases: "Você virou uma estrela"

A avó de Yarley chegou a aparecer algumas vezes nos stories de Yarley. Sempre sorridente, ela dava boas risadas do neto influenciador. O cearense não revelou a causa da morte da familiar.

Músicas de louvor

Yarley também postou vídeos com as músicas "Lei da Vida" de Sabrina Lopes, e "Jó" de Midian Lima.

Com o avanço da carreira na internet, Yarley se mudou para São Paulo no início de 2022. Com vídeos de humor, ele é bastante requisitado por diferentes marcas para realização de campanhas nas redes sociais.

O cearense mudou de vida, 'aposentou' a mãe, comprou casa nova, abriu uma loja e é sócio de uma agência de comunicação e gerenciamento de carreira.