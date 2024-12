Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 14 de dezembro

Com a Lua transitando por Gêmeos, a curiosidade e a necessidade de comunicação estarão em alta. Será um dia favorável para aprender coisas novas, trocar ideias e buscar diferentes perspectivas. O trígono com Vênus em Sagitário traz leveza e otimismo, facilitando as relações e abrindo espaço para o romance. No entanto, a quadratura com Saturno pode trazer alguns desafios, exigindo responsabilidade e comprometimento. É importante ter paciência e persistência para superar obstáculos. Depois a Lua chega pertinho de Júpiter, que por sua vez, traz esperança e indica que a positividade e a fé serão recompensadas.

Signo de Capricórnio hoje

Mantenha os pés no chão, Capricórnio. Seja realista e responsável em suas ações. No trabalho, concentre-se em seus objetivos e supere os desafios com paciência e persistência. Valorize as relações duradouras e demonstre seu afeto com gestos concretos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.