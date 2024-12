CAPTEI: Troféu Iracema 2024 - Guilherme Rolim Lojista do Ano e Ícone do Comércio Cearense

Noite de quinta-feira, 12: mais um marco de reconhecimento e celebração para o comércio cearense com a entrega do prestigiado Troféu Iracema 2024.

O evento, realizado no La Maison Buffet, homenageou o empresário Guilherme Rolim, diretor da C.Rolim Moda, consolidando-o como Lojista do Ano. Esse é o mais alto reconhecimento conferido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, uma comenda que exalta não apenas talento e inovação, mas também a tradição e a responsabilidade socioambiental.

Legenda: Assis Cavalcante, Pio Rodrigues, Guilherme Rolim e Honório Pinheiro Foto: LC Moreira

O Troféu Iracema, uma celebração que se mantém forte desde sua criação em 1978, reúne figuras do cenário empresarial, autoridades locais e membros significativos da sociedade.

Legenda: Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Guilherme Rolim, com sua visão empreendedora e habilidade para inovar, tornou-se o quinto membro de sua família a receber tal honraria. Nos 70 anos da C.Rolim Confecções, o empresário comanda as 13 lojas em Fortaleza e Região Metropolitana. Foi escolhido por unanimidade pelo comitê da CDL Fortaleza, destacando-se entre seus pares por seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social da capital cearense.

Legenda: Família Rolim Foto: LC Moreira

Durante a cerimônia, o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, não poupou elogios ao descrever o agraciado como uma força motriz para o progresso do varejo local, destacando sua capacidade de liderar um dos grupos empresariais mais influentes do Ceará.

Legenda: Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

O discurso de aceitação de Guilherme Rolim foi empolgante. Fez questão de homenagear a trajetória de seu bisavô, o centenário de seu avô, ao pai, aos tios e ao apoio de todos os colaboradores que compartilham de sua visão empresarial e comercial.

Legenda: Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

“Este troféu não é apenas um reconhecimento pessoal, mas sim do legado e do compromisso de todos que fazem parte desta caminhada.”

Por fim, agradeceu de modo sincero, simpático, feliz e poético a pessoas especiais de sua vida e ergueu com entusiasmo a conquista merecida!

O evento, já tradicional por sua relevância, foi festejado por uma apresentação musical especial do cantor Marcos Lessa.

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

Legenda: Pio Rodrigues, Guilherme e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme e Edyr Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Marinho, Guilherme Rolim, Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo e Karmilse Marinho, Guilherme Rolim e Nicole Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Edyr Rolim, Pio Rodrigues, Nicole Marinho, Guilherme e Stella Rolim, Assis e Edna Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Barros Leal, Guilherme Rolim, Helena, Isabela e Dráuzio Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha, Guilherme e André Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Rolim, Assis Cavalcante, Guilherme Rolim e Newton Basto Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra, Guilherme e Eduardo Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela e Lucas Nolasco Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme e Clóvis Rolim Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra e Reno Bertosi Foto: LC Moreira

Legenda: Victor, Guilherme e Lucas Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Larissa Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa e Lucas Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa, Lucas, Guilherme, Larissa e Victor Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela, Guilherme e Sérgio Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: André Rolim, Ticiana Queiroz, Guilherme Rolim e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Guilherme Rolim e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz Neto, Jeritza Gurgel e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Lívia Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Antônio José Mello, Guilherme Rolim e Honório Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Guilherme Rolim e Riamburgo Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Honório Pinheiro, Guilherme Rolim e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pimentel e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Carlos e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Arnon Carvalho e Cynthia Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Borges e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Edyr Rolim e Antônio José Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Bringel e Paola Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Neto e Brenna Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Queiroz Neto e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Brasil e Euvaldo Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Marília Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Filho e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Roberto Sérgio Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Cabral Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Carolina Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Graziela Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Guimarães e Guilherme Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa e Isabela Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante e Francilene Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Matia Silva e Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Milena Pereira e Diego Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim, Ticiana Queiroz e Ana Lúcia Foto: LC Moreira

Legenda: Neto Ramalho e Mikaelle Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Fiúza, Guilherme Rolim e Francina Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Marinho e Cynthia Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Cristian Pinheiro, Guilherme Rolim e Bob Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Marinho e Paulinha Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Carlito Lira, Daniela Cabral e Gilberto Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Natasha Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Guilherme Rolim e Wellington Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Sérgio e Wilton Daer Foto: LC Moreira

Legenda: Honório Pinheiro, Edson Queiroz Neto e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Honório Pinheiro, Guilherme Rolim e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eduarda, Guilherme Rolim e Vitor Veras Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Stella Rolim e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Mota, Guilherme Rolim e Lucas Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Parpétua Pinto e Edson Queiroz Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Vanderilo Barros, Victor, Guilherme e Lucas Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Alair Nascimento, Assis Cavalcante, Guilherme Rolim e Honório Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia, Guilherme Rolim, Larissa Menezes e Graziela Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Guilherme Rolim, Adail Junior e Victor Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Guilherme, Adriana e Valdemir Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Assis e Edna Cavalcante, Célia e Bosco Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Pimentel, Guilherme Rolim, Renan Ridley e Antenor Tenório Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Queiroz, Guilherme Rolim, Ticiana Queiroz, Luiza e André Rolim e Júlia Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Picanço, Assis e Edna Cavalcante e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França, Nicole Marinho, Guilherme Rolim, Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Erika Ximenes, Guilherme Rolim, Mazé Campos e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Caúla, Guilherme Rolim, Efigênia Lima e Marli Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Selma Cabral, Edna e Assis Cavalcante e Silvana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior Filho, Laís e Lucas Melo, Paulo Daer e Lucas Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim com a Diretoria do CDL Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Troféu Iracema Foto: LC Moreira

Legenda: Troféu Iracema Foto: LC Moreira

Legenda: Troféu Iracema Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues, Guilherme, Edyr e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Rolim e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira