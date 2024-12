Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela deste sábado (14)

A novela 'Cabocla' deste sábado (14) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Neco decide desistir da política para não ter que se envolver em confusão.

Resumo completo de 'Cabocla' deste sábado

Neco decide desistir da política para não ter que se envolver em confusão. Justino fica inconformado. Generosa diz a Tobias que Zuca já estava envolvida com Luís quando era sua noiva. Tomé pede que Tobias volte para o lado de Boanerges, mas ele se recusa. Boanerges diz a Luís que encontrou uma boa fazenda que ele pode comprar. O advogado fica radiante. Justino fala para Xexéu que não sabe como fazer Neco voltar a se envolver com política. Os caboclos ficam tristes ao saberem da desistência do candidato. Emerenciana diz a Boanerges que Neco desistiu porque não queria brigar com ele.

Belinha confessa para Ritinha que toda a sua raiva do rapaz passou. Tobias fica furioso ao saber que Luís pretende comprar uma fazenda para morar com Zuca. Bina fala para Zé que teme que o advogado deixe Zuca viúva cedo demais. Tomé percebe que Tobias perdeu a cabeça e pede que Neco tenha cuidado com ele. Macário conta a Boanerges que Xexéu está pensando em concorrer contra ele nas eleições. Neco se recusa a apoiar a candidatura de Xexéu, deixando-o furioso. Neco diz a Tobias que Xexéu é muito perigoso, pois é dissimulado.

Macário vê Justino passeando com Pepa na cidade e acha que está sendo provocado. Tina conta para Emerenciana que Tobias ainda pensa em se vingar de Luís. Boanerges não gosta de saber que o povo está dizendo que Neco desistiu da política por causa de Belinha. Zuca e Luís vão com Boanerges ver a fazenda que está à venda. Mariquinha se oferece para dar aulas de português a Pepa. A espanhola pede que Justino desista de convencer o filho a se candidatar. Neco diz a Tobias que não acredita que iria conseguir mudar a situação na região.

Felício começa a tentar dizer algo sobre Tobias a Generosa e Tina. Neco é atingido de surpresa no ombro. Tobias tenta protegê-lo e se machuca. Neco, com o ombro ferido, carrega Tobias até a fazenda de Justino. Zé pede que Bina pare de implicar com Zuca e aceite o noivado dela. O coronel vai chamar um médico para Neco e Tobias. Julieta conta para Tina e Generosa que o peão está muito mal.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.