Ator coreano Na Chul, da Netflix, morre aos 36 anos

O ator sul-coreano Na Chul faleceu aos 36 anos neste sábado (21). A causa da morte é desconhecida.

Segundo o portal Allkpop, o artista teve o óbito confirmado em um hospital.

Na Chul estreou como ator em 2010, quando ficou conhecido por interpretar coadjuvantes em K-dramas e filmes.

O coreano brilhou em "Vincenzo", da Netflix, "Touch Your Heart", "Happiness", "Through The Darkness" e "Weak Hero Class 1".

Já em 2021, Na Chul interpretou um advogado em "Little Women".

A Netflix ainda não se manifestou sobre a morte do ator.