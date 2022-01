Após Eslô e Lucas darem beijo e Natália ter ciúmes no BBB 22, Bárbara diz não entender o brother

Após a Festa do Líder do BBB 22, Bárbara, Eslô e Bruna conversam no quarto Lollipop da casa. Nesse diálogo, a gaúcha diz às outras sister que não consegue entender a atitude de Lucas.

Após Eslô e Rodrigo darem beijo e Natália ter ciúmes no BBB 22, Bárbara diz não entender o brother https://t.co/hpMdQYKxZj pic.twitter.com/KV7RwuG8eM — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 27, 2022

“Passou dois três dias se ensaboando com a Natália para, no final, ficar com a Eslô”. Bruna pede pra ela falar baixo. “Ah, falo mesmo, não é mentira", responde a gaúcha, aos risos.

Bruna disse ainda que Lucas foi cafajeste. Eslovênia respondeu: "Eu fiz a mesma coisa. Para o nosso ego, às vezes é legal saber que tem que alguém. Depois que a gente ficou, eu sozinha falei com Eli".