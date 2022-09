Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Santos, mãe de Neymar Jr., foi anunciado como parte do elenco da 14ª edição de 'A Fazenda', na TV Record. Desde então, o ex-padrasto do jogador do Paris Saint-Germain já tem dado o que falar.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, o modelo "surtou" e quebrou itens do quarto de hotel em que estava confinado aguardando a transferência para a sede do reality show, em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo.

Um ex-namorado do influenciador disse recentemente ao iG Gente que estava "preocupado" com a ida dele para a 'Fazenda'. Ele lembrou que já precisou expulsar Ramos de casa devido às suas crises de descontrole e agressividade.

Revelação dos nomes

Os nomes de todos os participantes da próxima temporada de 'A Fazenda' serão revelados para o público na noite desta segunda-feira (12) por Rico Melquiades, campeão da última edição, e pela apresentadora, Adriane Galisteu.

Além de Tiago Ramos, devem participar do programa, que estreia nesta terça-feira (13), Kerline Cardoso, Deolane Bezerra, Moranguinho, Iran Malfitano, Thomaz Costa, Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque.

Quem é Tiago Ramos?

Além de já ter namorado a mãe de Neymar Jr., Tiago Ramos também já foi jogador de futebol e ficou conhecido por vender fotos íntimas na internet.