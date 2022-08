Que dia começa 'A Fazenda 2022'? Veja participantes cotados e tudo o que se sabe

A nova edição do reality show A Fazenda já tem data para começar: dia 13 de setembro, uma terça-feira. O programa, assim como anteriormente, será exibido de domingo a domingo.

Por enquanto, os nomes confirmados na 14ª edição do programa se mantém em segredo. Apesar disso, o colunista Léo Dias já revelou algumas das personalidades que estarão na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

O esperado é que o primeiro episódio do reality se reserve para a apresentação dos participantes. Dessa forma, os peões chegarão a Itapecerica da Serra, no Interior de São Paulo, durante o dia, e os primeiros momentos na casa serão gravados.

Semana de 'A Fazenda'

As dinâmicas de jogo devem se manter entre os peões logo quando o programa se iniciar. Nas segundas, todos participam da prova do lampião, que dá um poder secreto para um dos jogadores usar durante a formação de roça.

Enquanto isso, a terça-feira é o dia de fogo no feno, quando eles votam entre si para decidir quem vai enfrentar o veredito do público. O fazendeiro da semana indica um e, como complemento, há a puxada da baia e dinâmica do ‘resta um’.

Na quarta-feira, um dos quatro roceiros se livra da berlinda durante a Prova do Fazendeiro. Por fim, a quinta-feira é o dia da eliminação ao vivo para o público.

Quem deve participar do reality?

Até então, não há confirmação de quem deve participar da nova edição do programa da Record TV, mas especulações apontam nomes famosos do público nas redes sociais.

Segundo o colunista Léo Dias, oito dos 20 famosos já teriam assinado os contratos com a emissora e devem se encaminhar a Itapecerica da Serra.

Os nomes citados até o momento são de Deolane Bezerra, Pétala Barreiros, Babi Mu, Natália Deodato, Ruivinha de Marte e Deborah Albuquerque no time feminino, além de Thomaz Costa e Victor Igoh do elenco masculino.