'A Fazenda' fecha elenco para 14ª edição e prepara time de substitutos

O reality show 'A Fazenda' já está com os participantes definidos e a estreia prevista para o dia 13 de setembro, segundo publicação do colunista Fefito, do Uol. O estimado é que 20 personalidades apareçam no programa dirigido por Rodrigo Carelli.

Além destes, mais quatro famosos devem ser contratados para substituir algum dos participantes em caso de expulsões ou desistências.

O pré-confinamento será realização em um hotel de Itapecerica da Serra, localizado no interior de São Paulo. A data para as celebridades ficarem sem comunicação é a partir de 8 de setembro.

Nomes cogitados e confirmados

Até então, Deolane Bezerra, Felipe Prior, Deborah Albuquerque, Renata Muller e Pétala Barreiros são alguns dos nomes cotados para a nova edição. O nome de Iran Malfitano também estaria entre os procurados pela produção.

Deolane, no entanto, negou qualquer participação no reality. Em um dos vídeos publicados no Instagram, a influenciadora citou as eleições de 2022 como um dos motivos para fugir do confinamento. "Mamãe precisa votar", disse.