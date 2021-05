Universidade de Fortaleza lança cinco novos cursos de graduação EAD

A tradição e a qualidade que já são marcas do ensino presencial da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, agora estão presentes também na modalidade EAD a partir do semestre 2021.2.

A Unifor oferece os seguintes cursos de Graduação EAD: bacharelado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, ambos com duração de quatro anos, e cursos superiores em Gestão Financeira, Marketing Digital (ambos com duração de dois anos) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com duração de dois anos e meio. As inscrições da graduação EAD têm início em 17 de maio e as aulas a partir de 2 de agosto. Além disso, a universidade vai oferecer em breve pós-graduações EAD e graduações semipresenciais.

O professor Douglas Royer, que está à frente da Gerência do Núcleo de Tecnologias Educacionais da Universidade de Fortaleza, destaca que os estudantes que optarem pelos cursos EAD da Unifor terão acesso a conteúdo por intermédio de tecnologias educacionais de última geração, planejados e desenvolvidos por equipes multidisciplinares, possibilitando experiência única e personalizada.

“Logo que foi lançada, o principal papel da graduação EAD no Brasil foi a democratização do acesso ao ensino superior e à inclusão digital. Hoje, a importância está no fato de que a EAD está baseada em recursos educacionais inovadores para estimular e facilitar o processo de aprendizagem”, salienta Royer, que é mestre em Administração pela Universidade Estadual de Londrina e especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Desde 2003, o professor Royer atua em instituições de ensino superior, especialmente na implantação, operação e expansão de projetos de EAD.

Douglas Royer Professor “Podemos afirmar que a EAD agrega valor à formação, uma vez que a modalidade provê aos estudantes flexibilidade e personalização, gerando momentos que desenvolvem as competências de buscar o conhecimento, compartilhar o que se aprende, questionar e debater sua realidade, ou seja, o estudante universitário EAD tem uma visão ampliada sobre suas perspectivas de seu futuro e de todos que farão parte dele”.

A Universidade de Fortaleza oferece, assim, resposta às demandas do mercado educacional no Nordeste, que tem tido um aumento de ingressantes em cursos EAD nos últimos anos, especialmente nos estados de Ceará, Piauí e Maranhão. O cenário mundial, especialmente nos últimos dois anos, estimulou fortemente o ensino remoto e a virtualização de aulas e atividades, inclusive no ensino médio e fundamental.

Estrategicamente, desde 2011, a Unifor vem acompanhando o amadurecimento do mercado, especialmente no Nordeste e, particularmente, no Ceará. À época, os ingressantes em cursos superiores EAD representavam cerca de 20% dos calouros nas instituições privadas.

Ao longo desse período, os investimentos em EAD e a oferta de serviços nesse segmento têm crescido significativamente.

“Nos últimos cinco anos, o crescimento do número de matriculados em cursos de graduação EAD têm oscilado positivamente entre 15% e 20% ao ano nas instituições privadas. Estima-se que atualmente o setor conte com mais que 2,5 milhões de estudantes em cursos de graduação EAD, o que representa algo por volta de 35% a 40% dos estudantes nas instituições de ensino superior privadas”, destaca Royer.

Virtualização com excelência

Entre 2018 e 2019, os ingressantes em cursos EAD chegaram a 45% nas instituições privadas no Brasil, inclusive na região Nordeste. Foi nesse período que a Universidade de Fortaleza implantou o Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE), ligado à Diretoria de Tecnologia da instituição, para viabilizar as operações com a expectativa de lançamento da EAD Unifor.

Eurico Vasconcelos Professor e diretor de Tecnologia da Informação da Universidade de Fortaleza. “Quando falamos em graduação EAD, o espectro é amplo, vai além de disponibilizar conteúdos, desenvolver atividades ou aulas pela internet. A excelência em um curso ou programa EAD, como o da Unifor, está no planejamento educacional, no qual a utilização de plataformas e recursos tecnológicos potencializa a ação dos educadores, de tal forma que o estudante consiga estudar quando, onde e como quiser”.

Portanto, a EAD exige uma estrutura educacional diferenciada para que o estudante possa assumir o protagonismo de sua aprendizagem. Essencialmente, trata-se de levar em consideração que os jovens “são cada vez mais digitais" e que cada estudante é capaz de aprender no seu tempo, desde que amparado por recursos para a interação e por uma equipe educacional atenta e disposta a motivar seu estudo.

Histórico

A Universidade de Fortaleza investe em EAD desde 1998, principalmente na educação continuada de seu corpo docente. Em 2003, foi criado o Núcleo de Educação a Distância para a oferta de disciplinas EAD nos cursos presenciais. Isso possibilitou que em 2005 a Unifor fosse credenciada pelo Ministério da Educação para Pós-graduação EAD e, em 2013, para Graduação EAD.

A entrada efetiva na modalidade EAD, sob um olhar estratégico, demandou uma maior disponibilização de plataformas e sistemas educacionais que possibilitam a manutenção do padrão de qualidade da Unifor na modalidade.

“O planejamento e o desenvolvimento alcançados na aplicação de tecnologias educacionais inovadoras pela Universidade de Fortaleza possibilitaram que os cursos lançados no segundo semestre deste ano contem com plataforma tecnológica, conteúdos e corpo docente à altura das exigências do mercado e no padrão que os estudantes da Unifor merecem, tendo a qualidade e a convergência como os principais diferenciais”, ressalta Royer, que já atuou em projetos EAD de porte nacional que auxiliaram a viabilizar a modalidade em três renomadas instituições de ensino superior, as quais figuram entre os principais players de EAD no Brasil.

Na Graduação EAD Unifor, os estudantes poderão usufruir da confiabilidade e dos recursos da instituição, que estarão disponíveis para cada estudante quando quiser, precisar ou puder estudar. Os estudantes universitários da EAD Unifor têm a qualidade de uma instituição com um ritmo acelerado de inovação e serviços educacionais, tanto para a realidade local quanto para a atuação global. Como explica o professor Royer, “a Universidade de Fortaleza concilia a tradição e as tendências do mercado, investindo fortemente em tecnologia e no capital intelectual de seus educadores e colaboradores”.