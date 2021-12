Uece divulga resultado da primeira fase do vestibular; confira

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) divulgou, nesta quinta-feira (2), a relação dos que passaram na primeira fase da prova objetiva de conhecimentos gerais do vestibular 2022.1. O gabarito definitivo do exame foi publicado ontem (1º).

Cerca de 20,2 mil candidatos concorrem a 1,2 mil vagas em cursos de graduação em Fortaleza e 1,1 mil vagas em cursos de graduação no interior do Ceará, distribuídos nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús e Tauá.

Segunda fase



Informações sobre a segunda fase do vestibular também foram divulgadas nesta quinta. Os candidatos podem checar local e horário das provas no site da Uece, por meio do Cartão de Informação.

A segunda fase está prevista para o próximo domingo (5) e a próxima segunda-feira (6). Nesses dias, serão aplicadas as seguintes provas:

Redação;

Três exames com conteúdos específicos, conforme graduação escolhida pelo candidato.



Veja o cronograma do vestibular da Uece

Locais de aplicação das provas da segunda fase: 2 de dezembro de 2021;

Primeiro dia de provas específicas: 5 de dezembro de 2021;

Gabarito do primeiro dia de provas específicas: 5 de dezembro de 2021;

Segundo dia de provas específicas: 6 de dezembro de 2021;

Gabarito do segundo dia de provas específicas: 6 de dezembro de 2021;

Recurso: 7 a 8 de dezembro de 2021;

Resultado recurso: 15 de dezembro de 2021;

Réplica do recurso: 16 a 17 de dezembro de 2021;

Espelho da folha de respostas: 17 de dezembro de 2021;

Divulgação do resultado da segunda fase: 27 de dezembro de 2021;

Gabaritos oficial segunda fase: 27 de dezembro de 2021;

Grade definitiva de respostas: 27 de dezembro de 2021;

Resultado definitivo dos recursos: 27 de dezembro de 2021.

