Plataforma Lattes, da CNPq, está fora do ar há três dias

A plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) continua fora do ar nesta terça-feira (27). Já são três dias seguidos de inacessibilidade. O órgão emitiu nota nessa segunda informando que ainda atua junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, mas não deu prazo para resolução da falha.

"O CNPq informa que segue em esforço conjunto com o @mcti para o restabelecimento dos sistemas após evento que causou a indisponibilidade das plataformas. A prioridade é restaurar o acesso aos currículos na Plataforma Lattes o mais rápido possível", comunicou.

Outro comunicado publicado nessa segunda-feira (26) esclarece que "todos os prazos estão suspensos e serão prorrogados" e que o governo federal irá divulgar "em breve" um canal específico para que bolsistas e a população em geral tirem dúvidas.

A falha no sistema do CNPq ocorre desde o último sábado (24), quando o órgão identificou a "indisponibilidade dos seus sistemas".

"Pedimos desculpas pelo inconveniente e manteremos todos atualizados quando tivermos mais informações. Informamos que eventuais prazos referentes às chamadas do CNPq que possam ser prejudicados pelo problema serão reavaliados".

Reclamações

Nas redes sociais, usuários citaram a preocupação com a queda do sistema, que pode afetar questões relacionadas à checagem de títulos de pesquisadores em todo o Brasil.

No Twitter, por exemplo, houve quem fizesse piada com o assunto, além do lamento pela impossibilidade de acesso nos últimos dias. Confira algumas das reações:

