Inscrições para vestibular online de férias da Unifor já estão abertas

A sua oportunidade de estudar na melhor universidade particular do Norte e Nordeste está chegando. A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para o próximo vestibular de férias.

O processo seletivo pode ser realizado totalmente online e os interessados devem se inscrever no período que vai das 8h do dia 26 de julho até as 23h59 do dia 30 de julho.

Quer saber como participar?

Basta se inscrever no site da Universidade de Fortaleza. Todas as informações estão disponíveis no edital do processo seletivo. O candidato à vaga em um dos cursos de graduação presencial da Unifor deve realizar a prova individualmente, considerando as competências e o conhecimento pessoais desenvolvidos ao longo da trajetória nos Ensinos Fundamental e Médio.

Como será a prova

A prova será realizada em ambiente virtual, das 8h às 18h, do dia 31 de julho de 2021, mediante acesso com login e senha cadastrados na mesma plataforma. O período para realização e envio da prova será de até duas horas. A orientação é que o candidato deve estar conectado à internet utilizando preferencialmente um computador e com uma conexão estável para viabilizar a realização online da prova.

Um diferencial para os candidatos é a nova política de descontos oferecida* pela Universidade, que é válida somente para o segundo semestre de 2021. São ofertadas bolsas de até 50% para cursos noturnos e de 40% para cursos diurnos (exceto Medicina e Odontologia).

Conheça a Unifor

Sobre a Unifor A Unifor, instituição da Fundação Edson Queiroz, é a terceira melhor universidade do Brasil com menos de 50 anos de existência, de acordo com o THE Young University Ranking 2021. A classificação que mantém a Unifor entre as melhores instituições de ensino superior do mundo é elaborada pela Times Higher Education (THE), entidade britânica que produz a principal avaliação internacional do segmento educacional.

Apenas doze universidades do Brasil constam na lista, dentre as quais a Unifor é a única particular. O ranking THE leva em conta cinco critérios:ensino, pesquisa, citação, internacionalização e transferência de tecnologia.

A Universidade de Fortaleza também é considerada a melhor instituição de ensino particular do Norte e Nordeste pelo RUF - Ranking Universitário da Folha.

Os resultados alcançados, além de atestar os diferenciais da Unifor, vão ao encontro da missão da universidade: “Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural, por meio da formação de profissionais de excelência, da pesquisa e da extensão universitária”.

Serviço

Vestibular Online de Férias

Data: 31 de julho de 2021

Inscrições: 26 a 30 de julho

*Candidatos não elegíveis:

Alunos que tenham abandonado o curso nos semestres de 2019.2 a 2021.1;

Alunos regularmente matriculados na instituição e que cancelem o curso para dar entrada em um novo tipo de ingresso e assim obter um novo desconto.

