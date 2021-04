IFCE abre seleção com 110 vagas para cursos técnicos gratuitos no campus Tabuleiro do Norte

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu seleção para 110 vagas em cursos técnicos no campus Tabuleiro do Norte. Os cursos são gratuitos, e a seleção não terá provas — os selecionados serão escolhidos por meio das notas do histórico escolar do Ensino Médio.

As oportunidades são para as áreas de Administração, Manutenção Automotiva e Soldagem. O prazo de inscrição começa nesta sexta-feira (30) e termina no dia 10 de maio.

Como se inscrever

O processo de inscrição deve ser feito em duas etapas. Na primeira, o candidato deve acessar site da seleção, escolher a opção "Processo Seletivo 2021.2 - Cursos Técnicos - 08 Campi", ler o edital e efetuar a inscrição.

Nessa etapa, o interessado deve preencher formulário com dados pessoais, escolher o curso pretendido e a modalidade de concorrência (ampla ou cotas). O candidato deve salvar o comprovante de inscrição gerado, no qual há número de protocolo da inscrição, além de anotar o login e a senha criados.

Já na segunda etapa, o pretendente deve digitalizar e enviar histórico escolar do Ensino Médio completo e o documento oficial de identificação com foto, exigidos no edital. Quem não tiver o histórico pode fornecer uma declaração da escola, conforme edital.

O envio dos documentos deve ser feito entre esta sexta-feira e 11 de maio por meio de outra página, com concursos da instituição. Candidatos que desobedeçam o prazo terão indeferimento da inscrição.

A classificação final será publicada no dia 4 de junho. Candidatos pré-aprovados e na lista de espera (classificados) terão e 4 a 14 de junho para efetuar a pré-matrícula na página de concursos. Os documentos serão analisados, e a relação de pré-matriculados, divulgada no dia 9 de julho no site da seleção.

Os candidatos aprovados que não enviarem os documentos de pré-matrícula perderão a vaga, que será destinada à lista de espera. O início das aulas está previsto para 28 de julho.