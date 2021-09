Grand Prix Senai de Inovação abre período para inscrições de estudantes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu o período de inscrições da edição 2021 do Grand Prix Senai de Inovação envolvendo estudantes do ensino médio, de cursos técnicos, de qualificação e de aprendizagem, tecnólogos e universitários. Em 72 horas, os participantes devem desenvolver soluções para desafios do setor industrial, propostos por empresas parceiras do Senai.

Nesta edição, que vai de 20 a 22 de outubro, toda a competição será realizada em modo remoto. Pode participar qualquer pessoa que esteja regulamente matriculada em qualquer instituição de ensino pública ou privada, SENAI ou SESI, em cursos de ensino médio ou em cursos técnicos de nível médio, de aprendizagem industrial, de graduação tecnológica, bacharelado e graduandos em geral.

Os estudantes devem se dividir em equipes com três a cinco participantes de acordo com o grau de escolaridade. As equipes são formadas somente após as inscrições individuais de cada participante. Depois, um dos integrantes cadastra a equipe e escolhe uma das áreas temáticas. São elas: Educação, Tecnologia, Automatização e Indústria 4.0.

De acordo com o Senai, o Grand Prix combina métodos de inovação aberta, criatividade, empreendedorismo e redes colaborativas. Além disso, a competição é uma oportunidade para que estudantes dos ensinos público e privado vivenciem desafios do setor produtivo, de forma a aproximá-los das grandes indústrias.

As inscrições podem ser feitas até 13 de outubro no site Grande Prix Senai de Inovação. Entre as premiações estão R$ 5 mil para os vencedores de cada temática. O valor deverá ser usado para pré-acelerar o projeto em parceria com o SENAI. Os 1ºs lugares de cada área temática também vão ganhar créditos para comprar produtos e cursos no banco de recompensas do SENAI. Além disso, as três primeiras equipes, de cada uma das áreas temáticas, receberão medalhas de reconhecimento pela inovação.

