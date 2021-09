Feriadão nas escolas particulares pode variar de 5 a 9 dias; veja dicas de lazer para crianças

O feriado de 7 de setembro será prolongado para alunos e funcionários das escolas particulares de Fortaleza entre 6 a 10 deste mês. As escolas serão fechadas para compensar o período de carnaval deste ano, que - embora tenha ocorrido de 15 a 17 de fevereiro - manteve-se sem folga, porque os índices de casos e óbitos de Covid-19 estavam em alta no Ceará na data.

Naquela época, de acordo com o Sinepe-CE, o acordo buscou atender “ao apelo das autoridades governamentais e sanitárias para prevenir a disseminação da Covid-19, considerada crítica àquela época, bem como resguardar o direito dos trabalhadores acordado em instrumento coletivo de trabalho, portanto, com força de lei”.

A decisão de deslocar o feriadão ocorreu através de termo aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho, em resolução conjunta entre o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe-CE), o Sindicato dos Professores do Estado do Ceará (Sinpro-CE) e o Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar do Estado do Ceará (SAAE-CE).

Agora, com os índices da Sars-Cov-2 em queda e com o avanço da vacinação para as pessoas de 12 a 17 anos, as escolas particulares vão retornar apenas no dia 13 de setembro, visto que, apesar das instituições fecharem oficialmente de segunda (6) a sexta-feira (10), em muitos locais a folga ainda vai abranger os finais de semana, começando neste sábado (4) e finalizando no domingo (12).

Neste cenário, o restante dos estabelecimentos de Fortaleza continuarão funcionando normalmente, com exceção do feriado na terça-feira (7). Portanto, grande parte das famílias têm se questionado sobre o que fazer com os pequenos.

O Diário do Nordeste elencou uma série de programações, presenciais e online, que podem distrair as crianças e os adolescentes, com ideias de diversão e lazer, inclusive educativos.

Diversão dentro de casa

Segundo a médica pediatra Larissa Borges, a presença dos pais ou responsáveis é o mais importante para entreter as crianças. “O nosso tempo é o que tem de mais precioso que a gente pode doar para os nossos filhos. Eu sei que muita gente precisa ir trabalhar fora ou, mesmo em casa, com os afazeres domésticos, mas a gente pode fazer que o tempo que a gente tem livre seja de qualidade”.

Larissa Borges Pediatra Olhar nos olhos, criar conexão, se doar e estar realmente presente naquele momento, naquela brincadeira, vai fazer total diferença para a criança nesse período em casa, sem tantas atividades”

“Dependendo da idade da criança você pode sentar e fazer uma programação com ela: segunda-feira a gente vai fazer tal atividade, terça-feira tal atividade, etc. Você mescla atividades de pintura, essa parte mais manual de tinta e de pincéis com atividades de cozinhar, atividades ao ar livre, como um banho de piscina, como um filme também”, prossegue a especialista infantil.

Além disso, Larissa reforça a importância de também possibilitar o tempo livre às crianças, a fim de que elas possam ter a liberdade de fazer o que quiserem, sempre supervisionadas, e assim exercer a criatividade de brincar livremente.

Circos - Festival Internacional Sesc de Circo

Foto: Ricardo Avellar

Neste sábado (4), a 6ª edição do Circos - Festival Internacional Sesc de Circo chega ao fim, com programações diversas das 15h às 21h por meio do YouTube e do Instagram. A produção fomenta as atividades artísticas - prejudicadas no período pandêmico - e conta com apresentações do circo contemporâneo, além de ações de formação para todos os públicos.

Quando: 4 de setembro

Horário: 15h às 21h

Local: Canal do YouTube e Instagram

Espetáculo “Quarto de Despejo”

Foto: Divulgação

Espetáculo virtual gratuito da Evoé Cia de Teatro, via YouTube, sobre a trajetória de vida e o sonho de uma mulher negra, mãe solteira de três filhos e moradora da favela do Canindé de se tornar uma escritora, mesmo com poucos recursos e oportunidades. Inspirada na obra literária “Quarto de Despejo”, a apresentação surge a partir do diário de Carolina Maria de Jesus, uma catadora de papel que narra o cotidiano difícil da comunidade.

Quando: 4, 5 e 10 de setembro

Horário: 20 horas

Local: Canal da Evoé Cia de Teatro no YouTube

Programação fora do lar

Caminhada pela Av. Beira-Mar

Foto: Gustavo Pellizzon

A Avenida Beira-Mar, localizada na maior região turística da cidade, possui amplo calçadão para caminhadas, além de possibilitar acesso à orla da praia. A região dispõe ainda de Feira de Artesanato e espigões em direção ao mar, que permitem visão ampla de um belo pôr do sol. Além disso, estabelecimentos comerciais, restaurantes e vendedores ambulantes misturam-se no local, ideal para praticar esportes.

Local: Avenida Beira-Mar - Meireles

Cinema no Dragão do Mar

Foto: Divulgação

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura inaugurado em 1999, na Praia de Iracema, dispõe de vários espaços de lazer, mas atualmente somente o Cinema do Dragão está funcionando por conta da pandemia de Covid-19, com ocupação reduzida e de acordo com as determinações sanitárias de saúde. As exibições contam com preços simbólicos que variam entre R$ 5 a R$ 16. A programação completa pode ser conferida no site.

Funcionamento: Terça-feira a domingo

Horários: 13h30 às 19h30

Local: Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

Contato: (85) 3488-8600 / (85) 3488-8608

Trilhas ecológicas no Parque do Cocó

Foto: Natinho Rodrigues

O Parque do Cocó é o maior parque natural de zona urbana nas regiões Norte e Nordeste, sendo 7 vezes maior que o Parque Ibirapuera, em São Paulo, e 4,5 vezes maior que o Central Park, em Nova Iorque. A unidade de conservação tem ainda imensa variedade de espécies da fauna e da flora. Além disso, uma das principais atrações do local é a realização de trilhas ecológicas guiadas, dispondo ainda de arvorismo, passeio de barco e amplo espaço para curtir a natureza.

Funcionamento: Segunda-feira a domingo

Horário: Integral

Local: Av. Padre Antônio Tomás s/n - Cocó

Piquenique no passeio público

Foto: Nah Jereissati

A Praça dos Mártires, conhecida como Passeio Público, se caracteriza como a mais antiga praça de Fortaleza e é tombada a nível federal como patrimônio histórico. O local, recentemente reformado, é rodeado por árvores e possibilita um contato imersivo com a natureza, ideal para a realização de piqueniques. Além disso, a área tem um restaurante que dispõe de almoço todos os dias da semana.

Funcionamento: Segunda-feira a domingo

Horário: Integral

Local: Rua Dr. João Moreira s/n - Centro

Visita ao Museu da Fotografia

Foto: Fabiane de Paula

O Museu da Fotografia Fortaleza (MFF), administrado pelo Instituto Paula e Silvio Frota, funciona de modo gratuito e conta com exposições fotográficas permanentes e temporárias em seu acervo, que dispõe de obras do mundo inteiro. Além disso, o local possui biblioteca para pesquisa e atua como ferramenta educativa, visando disseminar conhecimentos e incentivar a percepção do público.

Funcionamento: Terça-feira a domingo

Horário: 12h às 17h

Local: Rua Frederico Borges, 545 - Varjota

Contato: (85) 3017-3661