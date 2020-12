Estudantes já podem justificar ausência no Encceja 2019

Iniciou nesta segunda-feira (14) o processo de justificativa para os estudantes que faltaram as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019 que desejam participar da edição de 2020. A justificativa deve ser feita através do site. O participante precisa detalhar o motivo da ausência e comprovar por meio de documentos. Serão aceitos somente documentos nos formatos PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2MB.

O prazo segue até 20 de dezembro. Os faltantes que não justificarem ou tiverem a justificativa negada terão que pagar uma taxa de R$ 40, caso queiram participar do Encceja 2020. O resultado dos pedidos será divulgado no dia 28 de dezembro. Quem tiver a solicitação negada poderá entrar com recurso até o dia 4 de janeiro de 2021.

Entre os motivos que são aceitos estão acidente de trânsito, assalto ou furto, casamento, morte na família, emergência médica, maternidade ou paternidade, trabalho, privação de liberdade (prisão), atividade curricular, dentre outros.

Encceja 2020

As inscrições para o Encceja 2020 poderão ser feitas entre os dias 11 e 22 de janeiro de 2021, de forma gratuita, pela internet. As provas serão aplicadas somente no dia 25 de abril de 2021, um domingo. Os participantes poderão fazer as provas em todos os estados e no Distrito Federal.

O Encceja é voltado para jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada e desejam obter o certificado de ensino fundamental ou médio. Para ensino fundamental é preciso ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame, no caso, 25 de abril de 2021, e 18 anos para ensino médio.