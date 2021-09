Convocação dos candidatos da lista de espera do Fies 2021 termina nesta sexta-feira (17)

Termina nesta sexta-feira (17) o prazo para convocação dos candidatos da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2021.

Os estudantes da lista devem acompanhar as convocações pelo site do programa usando seu login de inscrição.

Os candidatos pré-selecionados deverão complementar sua inscrição no prazo de até três dias úteis, contados do dia subsequente ao da divulgação do resultado.

Requisitos

No processo seletivo deste semestre participam candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010 e que tenham obtido média aritmética das notas nas provas iguais ou superior a 450 e não tenha zerado a redação.

Nesta edição, o programa oferta 69 mil vagas em todo o país, distribuídas em 23.320 cursos de 1.324 instituições privadas de ensino superior.