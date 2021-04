Confira as notas de corte do Sisu 2021 na UFC desta quarta-feira (7)

O Ministério da Educação (Mec) divulgou as notas de corte parciais (ver listagem abaixo) do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), na madrugada desta quarta-feira (7). No Ceará, quatro instituições públicas têm 9.597 vagas de graduação disponíveis em 25 municípios cearenses.

As inscrições começaram nesta terça-feira (6/4) e seguem até a sexta-feira (9). Na Universidade Federal do Ceará (UFC), a menor e maior pontuação para os estudantes ficarem entre os potencialmente selecionados, na ampla concorrência, estão nos cursos de Engenharia de Minas (364,46), em Crateús, e Medicina (805,76), em Sobral.

Medicina foi o mais procurado até o momento, totalizando 10.329 inscrições no primeiro dia. A instituição abriu 6.268 vagas para o Sisu, distribuídas em 110 cursos de quatro campi: Russas, Quixadá, Crateús e Sobral.

A nota de corte apontada pelo Mec não é decisiva. Durante o período de inscrição, o Sisu publica a estimativa uma vez por dia. O cálculo leva em conta o número de vagas disponíveis e total de candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

Ou seja, ela é alterada diariamente e deve ser utilizada somente para balizar o candidato, mas não garante a seleção. Na madrugada desta quinta-feira (8), novos parâmetros serão consolidados. Todavia, as notas de corte definitivas são divulgadas somente após o resultado do Sisu.

O coordenador do Sisu na UFC, professor Rafael Braz Azevedo Farias, pondera que a pontuação da universidade é definida somente após o fim do processo de inscrição.

"Após o término de todo o processo do Sisu na UFC, que só termina no segundo semestre, publicamos por cada cota, dentro do curso, a menor nota média dentre os alunos que ingressaram na instituição por curso e cota", detalha.

Veja os cursos que exigem maior pontuação na ampla concorrência

Medicina (Sobral): 805,76 Medicina (Fortaleza): 805,00 Direito (Fortaleza): 755,88 (Integral) e 746,26 (Noturno) Engenharia de Computação (Fortaleza): 747,82 Ciência da Computação (Fortaleza): 745,78 Odontologia (Fortaleza): 744,54 Psicologia (Fortaleza): 740,04 Odontologia (Sobral): 737,10 Arquitetura e Urbanismo (Fortaleza): 727,98 Engenharia Mecânica (Fortaleza): 718,70



Veja os cursos que exigem menor pontuação na ampla concorrência:



Engenharia de Minas (Crateús): 364,46

Redes de Computadores (Quixadá): 554,62

Economia Ecológica (Fortaleza): 555,92

Ciência da Computação (Russas): 568,38

Sistemas de Informação (Quixadá): 598,82

Sistemas de Informação (Crateús): 599,12

Música (Sobral): 600,72

Ciência da Computação (Crateús): 609,20

Engenharia de Software (Russas): 624,22

Ciência da Computação (Quixadá): 653,30

Veja todas as notas de cortes para a UFC:

CAMPUS FORTALEZA

Administração (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 686,76

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para o 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Administração (noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 680,54

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para o 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Agronomia (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 609,84

Ampla concorrência: 70 vagas

Curso com 140 vagas, sendo 70 para ingresso no 1º semestre e 70 para o 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Arquitetura e Urbanismo (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 727,98

Ampla concorrência: 32 vagas

Curso com 64 vagas, sendo 32 para ingresso no 1º semestre e 32 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Biblioteconomia (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 583,76

Ampla concorrência: 35 vagas

Curso com 70 vagas, sendo 35 para ingresso no 1º semestre e 35 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Biotecnologia (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 712,62

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciência da Computação (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 745,78

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Ambientais (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 631,94

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Atuariais (Noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 634,88

Ampla concorrência: 17 vagas

Curso com 35 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Biológicas (Integral-Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência):668,10

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas, sendo 20 para ingresso no 1º semestre e 20 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Biológicas (Integral-Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 711,38

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas, sendo 20 para ingresso no 1º semestre e 20 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Contábeis (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 667,88

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Contábeis (Noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 663,26

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Econômicas (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 680,92

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Econômicas (Noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 672,24

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Ciências Sociais (Integral Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 643,94

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Sociais (Noturno - Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 613,14

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Sociais (Integral - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 703,48

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Ciências Sociais (Noturno - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 658,66

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Cinema e Audiovisual (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 698,28

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 692,86

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas, sendo 25 para ingresso no 1º semestre e 25 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Dança (Integral - Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 605,90

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 1º semestre.

Dança (Integral - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 610,32

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 1º semestre.

Design (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 707,14

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Design - Moda (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 673,74

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Direito (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 755,88

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 100 vagas, sendo 50 para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Economia Ecológica (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 555,92

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Educação Física (Integral - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 616,82

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Educação Física (Noturno - Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 608,54

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Educação Física (Noturno - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 664,44

Ampla concorrência: 12 vagas

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.

Enfermagem (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 709,34

Ampla concorrência: 40

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia Ambiental (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 682,96

Ampla concorrência: 29 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Ambiental e Sanitária (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 571,02

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Civil (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 699,76

Ampla concorrência: 60 vagas

Curso com 120 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Alimentos (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 604,50

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia de Computação (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 747,82

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Energias Renováveis (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 702,58

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Produção e Mecânica (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 709,20

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Mecânica (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 718,70

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Metalúrgica (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 558,46

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Química (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 709,60

Ampla concorrência: 35 vagas

Curso com 70 vagas para ingresso no 1º semestre.

Estatística

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 576,20

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Farmácia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 708,54

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Filosofia (Noturno - Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 640,98

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Filosofia (Noturno - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 700,78

Ampla concorrência: 5 vagas

Curso com 10 vagas para ingresso no 1º semestre.

Finanças (Vespertino)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 647,58

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Física (Integral - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 696,74

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Física (Noturno - Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 646,86

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Fisioterapia (Integral - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 711,92

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Gastronomia (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 689,92

Ampla concorrência: 15 vagas

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.

Geografia (Integral - Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 611,72

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas, sendo 25 para ingresso no 1º semestre e 25 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Geografia (Integral - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 613,24

Ampla concorrência: 15 vagas

Curso com 40 vagas, sendo 15 para ingresso no 1º semestre e 15 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Geologia (Integral - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 623,66

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Gestão de Políticas Públicas (Integral - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 640,30

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

História (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 669,22

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Jornalismo

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 698,68

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas, sendo 25 para ingresso no 1º semestre e 25 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos

Letras - Espanhol (Noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 583,12

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Inglês (Noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 661,56

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Língua Portuguesa (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 655,44

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 70 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 30 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Letras - Português e Alemão (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 616,36

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 2º semestre.

Letras - Português e Espanhol (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 600,82

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Letras - Português e Francês (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 600,74

Ampla concorrência: 15 vagas

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Português e Inglês (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 672,14

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Letras - Português e Italiano (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 605,64

Ampla concorrência: 10 vagas

Curso com 20 vagas para ingresso no 2º semestre.

Matemática (Integral - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 674,54

Ampla concorrência: 17 vagas

Curso com 35 vagas para ingresso no 1º semestre.

Matemática (Noturno- Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 661,70

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Matemática Industrial (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 616,00

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Medicina

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 805,00

Ampla concorrência: 80 vagas

Curso com 160 vagas, sendo 80 para ingresso no 1º semestre e 80 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos

Música

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 656,44

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Oceanografia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 631,8

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Odontologia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 744,54

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos

Pedagogia (Integral - Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 610,66

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Pedagogia (Noturno - Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 608,80

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Psicologia (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 740,04

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Química (Noturno - Licenciatura)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 613,86

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Química (Integral - Bacharelado)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 671,76

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.



Secretariado Executivo

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 599,48

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre

Sistema e Mídias Digitais (Noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 676,20

Ampla concorrência: 27 vagas

Curso com 55 vagas para ingresso no 2º semestre.

Sistema e Mídias Digitais (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 690,90

Ampla concorrência: 27 vagas

Curso com 55 vagas para ingresso no 2º semestre.

Teatro (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 607,66

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Zootecnia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 619,42

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas, sendo 30 para ingresso no 1º semestre e 30 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

CAMPUS SOBRAL

Ciências Econômicas (Noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 681,24

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 2º semestre.

Engenharia de Computação (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 659,86

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia Elétrica (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 627,00

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 100 vagas, sendo 50 para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Finanças (Noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 643,12

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Medicina

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 805,76

Ampla concorrência: 40 vagas

Curso com 80 vagas, sendo 40 para ingresso no 1º semestre e 40 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Música (Noturno)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 600,72

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Odontologia

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 737,10

Ampla concorrência: 22 vagas

Curso com 44 vagas para ingresso no 1º semestre.

Psicologia (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 710,54

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.





CAMPUS QUIXADÁ

Ciência da Computação (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 653,30

Ampla concorrência: 24 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Design Digital (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 628,16

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Computação (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 617,56

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Telecomunicações

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 636,66

Ampla concorrência: 30 vagas

Curso com 60 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Elétrica (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 703,30

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 100 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Software (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 670,24

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Rede de Computadores

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 554,62

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Sistema de informações

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 598,82

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.



CAMPUS CRATEÚS

Ciência da Computação (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 609,20

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Civil (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 650,18

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Minas (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 364,46

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Pesca

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 561,94

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 1000 vagas, sendo 50 para ingresso no 1º semestre e 50 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia de Petróleo

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 668,88

Ampla concorrência: 20 vagas

Curso com 40 vagas para ingresso no 1º semestre.

Sistema de informações

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 599,12

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.





CAMPUS EM RUSSAS

Ciência da Computação (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 568,38

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 100 vagas, sendo 50 para ingresso no 1º semestre e 50 para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos.

Engenharia Civil (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 636,26

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Produção (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 603,90

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia Mecânica (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 607,50

Ampla concorrência: 25 vagas

Curso com 50 vagas para ingresso no 1º semestre.

Engenharia de Software (Integral)

Nota de corte parcial (ampla concorrência): 624,22

Ampla concorrência: 50 vagas

Curso com 100 vagas, sendo 50 para ingresso no 1º semestre e 50 vagas para ingresso no 2º semestre, seguindo a ordem de classificação dos candidatos

