Veículo usado no assassinato do prefeito de Granjeiro é apreendido no Piauí

A Polícia Civil do Estado do Ceará, com apoio das Polícias Civil e Militar do Piauí, apreenderam o veículo utilizado no assassinato do prefeito de Granjeiro, João Gregório Neto, de 54 anos, morto no último mês de dezembro. Duas pessoas foram presas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o automóvel Volkswagen Polo cinza, de placas QQW-9591, de Belo Horizonte/MG, foi localizado trafegando, na última semana, pelas vias de Teresina. Diante da informação, agentes da Polícia Civil do Ceará se deslocaram para a cidade piauiense e conseguiram localizar o carro.

O veículo foi localizado em uma revenda de veículos, também em Teresina. Os policiais civis foram até o local e encontraram o automóvel já sem as placas originais. O dono do estabelecimento entregou aos policiais as placas que haviam sido retiradas e foi encaminhado para uma delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

Na abordagem do outro suspeito, na residência dele, o homem disparou tiros contra às equipes policiais e fugiu em direção a um matagal. Após se entregar aos agentes, ele foi conduzido para a sede da Central de Flagrantes, no bairro Centro-Sul. Ele foi autuado por tentativa de homicídio contra os agentes de segurança pública e receptação. Consta na ficha criminal do suspeito daquele estado uma passagem por estelionato. A Polícia Civil procura a arma do suspeito, que se desfez dela quando tentou fugir.

Morto enquanto caminhava

João Gregório Neto foi morto a tiros enquanto caminhava próximo à parede do Açude Junco. A vítima foi atingida pelas costas. A polícia apurou com moradores na época do crime que um veículo foi visto se aproximando do gestor. Logo depois, foram ouvidos pelo menos três disparos. Moradores tentaram socorrer o prefeito, mas quando chegaram próximo ao local ele já estava morto.

Políticos envolvidos no crime

Investigações da Polícia Civil apontaram que o atual prefeito de Granjeiro, Ticiano Tomé, e do pai dele, Vicente Félix de Souza (conhecido como Vicente Tomé), de 60 anos, são suspeitos de envolvimento no assassinato do gestor antecessor.

Vicente Félix de Souza já começou a ser monitorado por tornozeileira eletrônica, nesta última terça-feira (14), após medida judicial. Foi solicitada a prisão do suspeito pela Polícia Civil, porém foi negada pela Justiça Estadual. A determinação para o uso da tornozeleira eletrônica foi feita na última sexta-feira (10) e Vicente Félix compareceu à central reguladora em Juazeiro do Norte na terça-feira (14). "Ele não estava utilizando (o equipamento) porque, de fato, a intimação só foi efetivada na sexta-feira e os prazos processuais só iniciam cumprimento no dia posterior, no caso dia útil", esclareceu o advogado de defesa, Luciano Daniel.

Para o advogado, a inocência de Vicente será comprovada nas investigações. “Sabemos que (o cliente) é plenamente inocente até porque está colaborando com a Justiça, razão pela qual estamos aqui cumprindo a medida judicial”, finalizou.

O filho de Vicente, o atual prefeito de Granjeiro, Ticiano Tomé (antes, vice-prefeito), também é suspeito de envolvimento no assassinado do antecessor, João Gregório.