Prefeito de Granjeiro é assassinado enquanto caminhava pelas ruas do município

O prefeito do município de Granjeiro, João Gregório Neto (PL), foi assassinado a tiros enquanto caminhava próximo à parede do Açude Junco, no município do Cariri, no início da manhã desta terça-feira (24). A assessoria do político confirmou a morte nas redes sociais.

De acordo com testemunhas, um carro aproximou-se do gestor e o suspeito efetuou os disparos. Ainda segundo as testemunhas, foram ouvidos pelo menos três tiros.

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda mais informações.

Vida Pública

Gregório ingressou na política como vereador em 1989 e foi reeleito em 1993, ambas as candidaturas pelo Partido da Frente Liberal (PFL). Em 2016, retornou como candidato a prefeitura de Granjeiro e foi eleito com 2.358 votos (52.39%).

Conhecido popularmente como "João do Povo", em novembro de 2018 foi alvo da Operação Bricolagem da Polícia Federal, que investigava fraudes em licitações. As investigações mostraram que o prefeito chegou a movimentar cerca de R$ 26 milhões em um período de dois anos na conta de um parente,beneficiário da aposentadoria rural. Na casa do gestor, a PF encontrou R$ 213 mil em caixas de sapato.

Publicação realizada pela assessoria de comunicação do prefeito em sua conta no Facebook. Reprodução/Redes Sociais

Nas redes sociais, a assessoria publicou uma nota de falecimento. " A administração Governo de Todos acredita na Justiça e espera que os responsáveis por este crime sejam punidos de acordo com a lei. Que Deus conforte a família, amigos e a população de Granjeiro neste momento de dor."