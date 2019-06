Cabeleireiro suspeito de matar companheira e enteada em Itapipoca tem prisão preventiva decretada

A Justiça decretou neste domingo (9) a prisão preventiva do cabeleireiro Francisco Marlin Oliveira Lima de 41 anos, suspeito de matar a facadas a companheira e a enteada de 1 ano e 9 meses em Itapipoca no sábado (8).

O cabeleireiro efetuou vários golpes de faca contra a doméstica Maria Erisvalda Frota, 31 anos, e a filha dela, Maria Cecília Frota, dentro da casa onde os três moravam no Bairro Estação.



>Mãe e filha vítimas de feminicídio em Itapipoca são sepultadas

O delegado plantonista da Delegacia Regional de Itapipoca, Marco Pizzolatti, afirmou que equipes realizam buscas na região para prender o suspeito. O delegado disse também que será colhido depoimentos com familiares.

“Equipes fazem buscas pelo foragido na região, onde a moto que ele usou para fugir foi encontrada e em outras regiões que ele poderia estar. Foi decretado pela Justiça um mandado de prisão preventiva. Ao longo da semana, estaremos colhendo mais depoimentos de familiares. Pretendemos divulgar a foto dele no intuito de localizá-lo. Quem o vir pode ligar para Polícia e denunciar”, afirmou o delegado

As buscas contam com equipes da PMCE, por meio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Policiamento Ostensivo Geral (POG), e da Polícia Civil nas diligências. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS foi deslocada para região para dar apoio ao cerco policial.



Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (88) 3673-7042, da Delegacia Regional de Itapipoca. O sigilo e o anonimato são garantidos.