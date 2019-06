Cabeleireiro mata a facadas companheira e enteada de 2 anos em Itapipoca

Maria Erivalda Frota, 31 anos, foi vítima de feminicídio na manhã deste sábado (8) no município de Itapipoca, na Região Norte do Ceará. O companheiro assassinou Maria e a filha dela, de 2 anos, a golpes de faca na casa onde os três moravam no Bairro Estação. Um irmão da vítima declarou que o casal brigava com frequência por causa dos ciúmes de Lima em relação ao pai da menina.

A Polícia Militar afirmou para o Sistema Verdes Mares que o crime aconteceu por volta das 9 horas e que o suspeito, identificado como Francisco Marlin Oliveira Lima, 41 anos, trabalha como cabeleireiro.

Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta que foi encontrada pela polícia dentro de um açude. O crime ainda é investigada pela polícia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), equipes da Polícia Militar do Ceará, por meio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG), e da Delegacia Regional de Itapajé atuam nas investigações. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS está sendo deslocada para região para dar apoio ao cerco policial.