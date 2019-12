Agência bancária é atacada por criminosos em Morrinhos

Uma agência do Bradesco foi atacada por criminosos na Rua Joaquim C. Rocha, no Centro de Morrinhos, na madrugada desta terça-feira (17). A ação aconteceu por volta de 1h47.

Segundo um morador, que terá a identidade preservada, durante o ataque foram ouvidos tiros e explosões. “Toda ação durou cerca de cinco minutos, foi um terror total”, relata. Os suspeitos fugiram. Não há informações se foi levada alguma quantia.

As portas de vidro do banco e parte do teto foram destruídos pelo artefato usado pelos criminosos. Um princípio de incêndio foi registrado no local e fogo foi combatido por uma guarnição do Corpo de Bombeiros.

Conforme a Polícia Militar, o policiamento da cidade foi reforçado por uma viatura de Sobral e de municípios vizinhos. Não há registro de feridos no Hospital Municipal de Morrinhos.