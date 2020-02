Advogado morre após carro capotar em Quixelô

Um advogado de 39 anos morreu em um acidente de carro nesta terça-feira (25), na CE-375, na cidade de Quixelô, a 285 km de Fortaleza. O advogado Robson Rubens Sobreira da Cruz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), a vítima dirigia o carro na rodovia e quando estava no quilômetro 45 perdeu o controle e capotou.

Ainda de acordo com a SSPDS, um passageiro também se feriu e foi socorrido para uma unidade hospitalar da região.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e colheu indícios para a investigação policial. A Delegacia Regional de Russas apura as circunstâncias do fato.