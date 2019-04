Veja a destruição causada pela chuva no mês de março no Ceará

A chuva causou estragos em diversas rodovias e estradas do Interior do Ceará neste mês de março. Vias que dão acesso a praias como Jericoacoara, Mundaú e Icaraizinho de Amontada foram algumas das estradas afetadas pela força da água. Ruas de Fortaleza também formaram enormes crateras. Além das vias, a chuva em Itarema, maior do ano, inundou a cidade.

Veja alguns problemas causados pela chuva no Ceará:

ITAPIPOCA

Alagamentos: Uma barragem transbordou e a correnteza da água invadiu casas, ruas e até o quartel do Corpo de Bombeiros no município de Itapipoca, na tarde deste domingo (31). Populares relataram que a parede de uma barragem particular cedeu e ocasiou o grande volume de água. A força da água chegou a formar uma correnteza que passou por dentro de casas da cidade, fazendo com que moradores perdessem móveis e eletrodomésticos.

A força da água formou uma correnteza que passou por dentro de casas, em Itapipoca; veja imagens #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/uCHEOPH4kK — Diário do Nordeste (@diarioonline) 31 de março de 2019

TRAIRI

Rodovia CE-163: Crateras se abriram na rodovia CE-163, estrada de acesso a Mundaú, no dia 24 de março. A via ficou parcialmente destruída e precisou passar por reparos. No entanto, a estrada voltou a ceder durante obras de reparo, nesta quinta-feira (28).

Trecho da CE-163 que dá acesso à praia de Mundaú fica parcialmente destruído #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/9GhzelCBfp — Diário do Nordeste (@diarioonline) 26 de março de 2019

AMONTADA

Com a força da água, o asfalto cedeu e uma imensa cratera se formou no trecho da rodovia Foto: VC Repórter

Rodovia CE-176: A chuva e a força da correnteza do braço de um rio também destruiu um trecho da rodovia que dá acesso às praias de Icaraí de Amontada e Moitas, na tarde do dia 23 de março. A força da correnteza levou o asfalto e abriu uma cratera na rodovia, deixando motoristas e moradores ilhados. Após o ocorrido, o DER iniciou os trabalhos de recuperação da pista.

FORTALEZA

VC Repórter

Papicu: Uma cratera foi aberta no cruzamento das ruas Desembargador Lauro Nogueira com Júlio Azevedo, no dia 23. O asfalto cedeu após uma forte chuva na capital. O buraco causou transtornos a motoristas, pedestres e moradores por alguns dias.

JERICOACOARA

Vila de Jericoacoara fica isolada após fortes chuvas pic.twitter.com/koWR4tltff — Diário do Nordeste (@diarioonline) 22 de março de 2019

Acesso à Jeri: A Vila de Jericoacoara ficou isolada após fortes chuvas por alguns dias após fortes chuvas que atingiram a cidade de Jijoca de Jericoacoara no dia 22 deste mês.

O caminho do Parque Nacional de Jeri, que liga Jijoca até a Vila de Jericoacoara, ficou alagada. Fotos: reprodução

Em alguns trechos, quem tentou atravessar o Parque Nacional de Jeri ficou isolado. Com a força das águas, as vias que ligam Jijoca até a Vila de Jericoacoara, e a passagem que liga a Praia do Preá à Vila, ficaram alagadas, gerando transtornos.

SOBRAL

A barragem fica localizada próximo ao distrito de Patriarca, em Sobral Foto: Mateus Ferreira

Rodovia CE-178: Um trecho da via foi interditado na quinta-feira (28), após o rompimento da Barragem do Salgadinho. Parte da pista cedeu após a água invadir a via, deixando o trecho inviável. Máquinas foram enviadas ao local para iniciar da reconstrução da rodovia, que liga Santana do Acaraú a Sobral.

UBAJARA

Açude Granjeiro: Uma outra barragem causou transtornos devido à grande quantidade de chuva na cidade de Ubajara. Com o risco de rompimento, centenas de famílias precisaram ser retiradas das casas. Um sangradouro foi construção para conter os riscos de rompimento da barragem do açude Granjeiro, localizado entre Ubajara e Ibiapina.

ITAREMA

Chuva deixou vários bairros de Itarema alagados. A água invadiu residências e comércios. VC Repórter

Maior chuva do ano: Uma chuva de 212 milímetros inundou diversos pontos da cidade de Itarema, no dia 23 de março. A travessia de veículos foi impossibilitada durante a enxurrada. Uma escola indígena foi invadida pela enchente. Não houve feridos.

Uma publicação compartilhada por Diário do Nordeste (@diariodonordeste) em 23 de Mar, 2019 às 9:04 PDT

Itarema registra a maior chuva do ano no Ceará; precipitação causa alagamentos na cidade https://t.co/PHh7FCnzdS #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/7unquIcg2C — Diário do Nordeste (@diarioonline) 23 de março de 2019

SANTANA DO CARIRI

A força da água destruiu uma estrada que dá acesso à zona rural de Santana do Cariri Isaac Macêdo

Uma estrada local ficou praticamente destruída após uma chuva de 100 milímetros no município, no dia 22 deste mês. A força da água destruiu a via que dá acesso à zona rural da cidade, impedindo a passagem de veículos. Moradores relataram que não conseguiram transitar pela cidade após o ocorrido.

VIÇOSA DO CEARÁ

Trecho ficou intransitável após o deslizamento de uma barreira na manhã desta quarta-feira (27) Foto: VC Repórter

Rodovia CE-311: A chuva não danificou a estrada, mas causou um deslizamento de terra deixou interditado um trecho que liga o município de Viçosa do Ceará a Granja. O DER disse que a via foi bloqueada depois do deslizamento de uma barreira. Trabalhadores foram acionados ao local para desobstruir a pista.

Recuperação das vias

O governador Camilo Santana sinalizou a elaboração de um pacote de recuperação de estradas do Ceará que sofreram consequências das fortes chuvas Rodovias de todas as regiões do Ceará vão ser contempladas após a estação chuvosa, conforme o governador.