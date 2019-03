Itarema registra a maior chuva do ano no Ceará com 212 milímetros

A cidade de Itarema, no Litoral Oeste do Estado, registrou a maior chuva de 2019 no Ceará, entre as 7h de sexta-feira (22) e 7h deste sábado (23). De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi registrada precipitação de 212 milímetros no Posto Pluviômetro de Itarema. A chuva deixou ruas e avenidas alagadas em diferentes pontos do município.

Parcialmente isolados, alguns dos moradores de alguns bairros da cidade tiveram dificuldades para sair de suas residências. Houve alagamentos nos bairros Centro, Riacho, Lagoa Seca, Gragoê, Farol do Itapajé e Corrégo Grande.

A travessia de veículos foi impossibilitada durante a enxurrada. Há também registros de alagamentos principalmente, na Zona Rural. "Muitas casas estão alagadas e muitas famílias perderam móveis e tiveram que sair de suas casas", disse um morador da cidade

.

Além de Itarema, também houve fortes precipitações em Acaraú (150,0 mm) e Paracuru (128,00 mm), ambas também no Litoral Oeste.

De acordo com os meteorologistas da Funceme, a atividade convectiva (processo físico de formação de nuvens de chuva) da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) aumentou, cenário que contribuiu para precipitações logo no começo da manhã de sexta-feira (22).

Maiores chuvas

Neste ano, ocorreu chuva com mais de 200 milímetros nas cidades de Itarema e Quixeramobim. Confira as dez maiores chuvas do ano no Ceará:

Previsão para os próximos dias

Sábado (23): céu nublado com eventos de chuva em todas as regiões cearenses.

Domingo (24): nebulosidade variável com eventos de chuva no Litoral Norte, na Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

Segunda-feira (25): nebulosidade variável com chuvas isoladas no Cariri, no Sertão Central e Inhamuns, na Ibiapaba e no Litoral Norte. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva.