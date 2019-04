Barragem transborda e correnteza passa por dentro de casas, ruas e quartel em Itapipoca

Uma barragem transbordou e a correnteza da água invadiu casas, ruas e o quartel do Corpo de Bombeiros no município de Itapipoca, na tarde deste domingo (31). Populares relataram que a parede de uma barragem particular cedeu e ocasiou o grande volume de água, mas a informação não foi confirmada pelas fontes oficiais.

A força da água chegou a formar uma correnteza que passou por dentro de casas da cidade, fazendo com que moradores perdessem móveis e eletrodomésticos.

A força da água formou uma correnteza que passou por dentro de casas, em Itapipoca; veja imagens #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/uCHEOPH4kK — Diário do Nordeste (@diarioonline) 31 de março de 2019

Conforme a vendedora Eloisa Rodrigues, moradora do Bairro São Francisco, um dos mais afetados pela enchente, que fica próximo a barragem, chovia forte no momento da inundação. “A água começou a subir e entrar dentro das casas muito rápido”, afirma.

Ela flagrou o momento que a correnteza da água passou por dentro de uma casa e alagou as ruas do bairro.

O Bairro São Francisco, que fica próximo a barragem, foi um dos mais afetados pela inundação. Uma moradora registro o momento que a correnteza passa por uma casa e invade as ruas do bairro #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/gEOE9Z1gQl — Diário do Nordeste (@diarioonline) 31 de março de 2019

O quartel do Corpo de Bombeiros, também localizado no Bairro São Francisco, foi inundado pela força da água. Segundo o soldado Maicon, no momento da chuva a correnteza passou por dentro do quartel e saiu em uma rua do lado do prédio.

De acordo com o empresário Wagner Braga da Rocha, morador do Bairro Centro, a cidade está bastante inundada e a água chegou a invadir também os comércios.

Avenida Duque de Caxias,no Centro de Itapipoca, fica alagada após uma intensa chuva que caiu na região na tarde deste domingo (31) #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/KxzcWqcF98 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 31 de março de 2019

Parte da Avenida Anastácio Braga também foi atingida. A professora Eline Pinheiro passou pelo local e registrou a água cobrindo a via principal da cidade.