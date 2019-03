Chuva de 160 mm em Santana do Cariri deixa estrada destruída

Santana do Cariri, no sul do Ceará, foi a cidade com o maior volume de chuva registrado nas últimas 24 horas. Lá choveu 160 milímetros, segundo relatório da Fundação de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado às 8h40. A força da água destruiu uma estrada que dá acesso à zona rural da cidade, impedindo a passagem de veículos.

Pelo menos outras seis cidades do Estado registraram precipitações com acumulados a partir de 100 milímetros no período, que vai das 7h da quinta (21) às 7h desta sexta-feira (22). Foram elas: Barroquinha (137,2 mm), Bela Cruz (125 mm), Granja ( 111 mm), Cruz (108 mm) e Camocim (100).

Outros destaques foram: Acaraú (99,1 mm), Uruoca (94,8 mm), Campos Sales (92 mm), Bela Cruz (87 mm) e Morrinhos (81 mm). Ao todo, choveu em pelo menos 87 municípios.

A previsão do tempo para esta sexta-feira é de eventos com chuva durante a manhã e nos demais períodos do dia é de céu com poucas nuvens. Ainda de acordo com a Funceme, para o sábado a previsão é de eventos com chuva em todas as regiões.