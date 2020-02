Chove em mais de 100 cidades do CE em 24 horas; Moraújo registra o maior volume

Choveu em, pelo menos, 105 municípios do Ceará, entre as 7h deste domingo (16) até as 7 horas desta segunda-feira (17), de acordo com o balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizado às 11h20.

As precipitações atingiram todas as regiões do Estado, registrando um maior acumulado no município de Moraújo, na Região do Litoral Norte, com 108 milímetros (mm). Alcântaras e Granja, na mesma região, tiveram, respectivamente, chuvas de 103 mm e 83 mm.

Em Barro, no Cariri, foram 78.2 mm e em Barreira, no Maciço de Baturité, 73.0 mm.

Irauçuba (71.0 mm), Meruoca (65.0 mm), Itaiçaba (57.4 mm), Quixeré (50.0 mm) e Jaguaruana (50.0 mm), completaram a lista de maiores precipitações no acumulado do período.

Em Massapê, no Norte do Estado, um carro chegou a ser arrastado pela força das águas.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Moraújo (Posto: Moraujo) : 108 mm

Alcântaras (Posto: Alcantaras) : 103 mm

Granja (Posto: Granja) : 83.0 mm

Barro (Posto: Engenho Velho) : 78,2 mm

Barreira (Posto: Barreira) : 73 mm

Irauçuba (Posto: Missi) : 71.0 mm

Meruoca (Posto: Meruoca) : 65.0 mm

Itaiçaba (Posto: Elevatorio ) : 57.4 mm

Quixeré (Posto: Lagoinha) : 50.0 mm

Jaguaruana (Posto: Giqui) : 50.0 mm

No Litoral de Fortaleza, Cascavel concentrou o maior volume de chuvas no período, com 49 mm, seguida de Horizonte, com 47 mm.

Previsão

Segundo a Funceme, as chuvas ocorrem devudi à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema indutor de chuva no norte do Nordeste no período de fevereiro a maio.

Para esta segunda-feira, o órgão prevê nebulosidade variável com eventos de chuva predominando em todas as regiões do Estado.