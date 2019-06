Vendas do varejo estão 7,3% abaixo do pico de outubro de 2014, diz IBGE

As vendas do comércio varejista estão 7,3% abaixo do pico alcançado em outubro de 2014, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio referentes a abril, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Tem um longo caminho a ser percorrido para que o varejo retorne às taxas alcançadas em 2014. O ano de 2019 ainda não contribuiu para esse crescimento, na medida em que o varejo teve crescimento zero em relação ao patamar de dezembro de 2018", ressaltou Isabella Nunes, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE.

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o volume vendido em abril estava 10,8% aquém do patamar recorde alcançado em agosto de 2012.