Sine atende solicitações de seguro-desemprego, oferta e captação de vagas por acesso remoto

Enquanto dura a crise do coronavírus, as unidades do Sine em Fortaleza estão com suas atividades presenciais suspensas pela Prefeitura de Fortaleza. Para atender os trabalhadores que precisam solicitar o seguro-desemprego, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem disponibilizado o email sinemunicipalfor@sde.fortaleza.ce.gov.br e o número (85) 3105.3712, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Através desses canais, é possível se informar sobre prazos, documentações e maneiras de acessar os serviços virtualmente. No caso do seguro-desemprego, o requerimento precisa ser feito, primeiro, pelo site do Ministério da Economia, ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS). O benefício é concedido ao trabalhador demitido sem justa causa e pode ser solicitado de 7 a 120 dias após a demissão.

O segurado deve ter em mãos o RG, CPF, CTPS e requerimento do seguro-desemprego, que deve ser solicitado ao empregador. O pagamento da primeira parcela do seguro deve ser feito pelo Governo 30 dias após a solicitação, normalmente pela Caixa Econômica Federal.

Vagas

A respeito das vagas de trabalho, o Sine tem disponibilizado o aplicativo Sine Fácil. No app, há informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação. As empresas também podem divulgar suas vagas de emprego gratuitamente, entrando em contato pelos canais do serviço.